На концерті в Одесі американський військовий оркестр «зміксував» гімни України і США

На сцені Одеської філармонії відбулася прем’єра інструментальної композиції «Дружні варіації», створеної на основі гімнів України і Сполучених Штатів Америки американським автором Чарльзом Букером.

Її виконав оркестр Військово-повітряних сил США в Європі (USAFE Band), який 24 жовтня з Одеси розпочав гастрольне турне українськими містами. Найближчими днями американські музичні посли відвідають Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Дніпро, Харків. Концертний тур «Музика єднає», присвячений 25-річчю дипломатичного партнерства Сполучених Штатів Америки і України, завершиться в Києві 2 листопада.

В Україну приїхали 35 військових музикантів, іще 12 представників оркестру перебувають зараз в «гарячих точках» по всьому світі. Про це розповів командир і диригент USAFE Band полковник Дон Скофілд. Як передає кореспондент Радіо Свобода, на одеський концерт були запрошені, в тому числі, керівники оркестрів Одеської військової академії та оркестр ВМС України.

Оркестр Військово-повітряних сил США, який було засновано в 1943 році, виконує джазові, блюзові композиції, рок-н-рол, свінг, музику у стилі бароко. Нинішній тур є продовженням «Майдану Єднання» — 24 серпня 2017 року на майдані Незалежності в Києві USAFE Band спільно з Національним президентським оркестром України провів концерт до 26-річниці Незалежності України.