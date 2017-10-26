Хаос у разі розвалу Росії буде для України ще більшою загрозою? (Огляд преси)

Тижневик «Країна» стверджує, що в Україні дуже мало на впливових посадах представників нового покоління. Лише кілька заступників міністрів. Люди з «Народного фронту» й «Блоку Петра Порошенка» – представники старої системи. Вони усвідомлюють, що треба бути іншими. Але їм важко будувати нове. Роблять це, як уміють. Виходить не дуже добре.

Експерт цього ж видання з міжнародних питань Василь Мірошниченко переконує читачів, що зі зміною президента Росії кардинально нічого не зміниться. При цьому він вважає, що Україна не зацікавлена в розвалі Росії. Адже хаос там буде для Києва ще більшою загрозою, ніж війна на Донбасі.

Росія або стане реальною федерацією, або країни в нинішніх кордонах не буде, переконує інший експерт тижневика «Країна» публіцист Марат Гельман. З такими повноваженнями центральної влади і з такою територією Росія – нежиттєздатна, – вважає він.

Після Угорщини Румунія стала другою сусідньою країною, в якій спричинив велике обурення ухвалений Верховною Радою закон про освіту, що передбачає у школах національних меншин збільшення частки викладання предметів державною, тобто українською, мовою. На хвилі емоційної реакції виникло багато міфів про освітній закон, констатує газета «День». І замість того, щоб розібратися по суті з цим законом, особливо з його реалізацією на практиці, румунська сторона почала фактично висовувати Україні ультиматуми. Про те, як можна позбутись непорозумінь між державами, йдеться в публікації «Ключовий аргумент у діалозі Києва та Бухареста».

Коментуючи нагородження орденом Ярослава Мудрого судді Григорія Зубця, який 33 роки тому засудив до ув'язнення Валерія Марченка, тижневик «Країна» пише, що судді дисидентів в незалежній Україні так і не отримали правової оцінки своїх незаконних дій. Жодну зі справ не переглядали. Всіх засуджених реабілітували скопом. Видання пише, що люстрація запізнилася. Її треба було проводити одразу після отримання незалежності. Орден для Зубця означає, що в Україні немає історичної пам’яті, наголошує експерт тижневика.

Розслідування і навіть покарання чиновників в системі Держгеокадастру системно проблему не вирішать, – переконує газета «День». У матеріалі «Хто «приглядає» за землею?» видання аналізує – як можна позбутись зловживань у земельних питаннях.

Що таке казкотерапія, як вона допомагає виховувати дітей без гніву і сварок, розповідає газета «Голос України». Замість того щоб кричати, звинувачувати й вішати ярлики, можна розповісти історію, яка допоможе дитині усвідомити свою неправильну поведінку. Втім, сьогодні казкотерапія корисна не лише малечі, а й дорослим. Докладніше парламентська газета розповідає в статті «Замість покарання – казка!»