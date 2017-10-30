Де шукати мільярди Януковича? (Огляд преси)

«Дзеркало тижня» у статті «Де шукати мільярди Януковича?» досліджує фінансові потоки екс-президента. За інформацією видання, капітали «Сім'ї» або зберігаються на якихось банківських рахунках, або були вивезені з України КамАЗами в лютому 2014 року. Однак кожна з цих версій правильна лише частково. Зокрема, у версію про вивіз готівки дописувач тижневика не дуже вірить. Адже мільярди доларів, про які, зокрема, згадував колишній генпрокурор Ігор Махніцький, потрібно було вивозити цілою автоколоною. Що було б важким і трудомістким процесом, тим паче в такий стислий термін. Проаналізувавши інші версії, «Дзеркало тижня» підсумовує – щоб знайти мільярди Януковича, потрібно ще добре попрацювати.

«Український тиждень» стверджує, що жовтневі протести під Верховною Радою не стали такими масовими та резонансними, як сподівалися організатори. Одним із небезпечних наслідків цього, на думку видання, може стати хибне відчуття цілковитої безпеки та контролю над ситуацією, яке виникне у влади. Це навряд чи пішло б на користь і самому керівництву держави, і передусім суспільству. На цьому тижневик наголошує в статті «Не розслаблятися».

Дописувач тижневика «Новое время» народний депутат Мустафа Найєм наголошує, що на акціях протесту і в цілому в суспільному житті України практично не чути голос ліберального покоління. Молода аудиторія, скептично спостерігає зі сторони, не почула смислів, які змусили б її зацікавитися громадським життям. Вона залишається спостерігачами. Парламентарій вважає, що Україні потрібна мобілізаційна кампанія для пошуку нових лідерів, які самі будуть зацікавлені взяти на себе відповідальність, а не стояти в масовці ще однієї політичної сили або виступати на розігріві у чергового вождя. Про це йдеться в статті «Зламати копії».

Уже в наступному році в Україні скасують медичне кріпосне право, констатує тижневик «Фокус». Українці зможуть самі вибирати сімейного лікаря, а платити йому буде держава – 370 гривень на рік за кожного пацієнта. У статті «Мафія медиків» видання розповідає – кого з політиків медреформа віддалить від годівниці МОЗ, а хто, навпаки, отримає до неї доступ. А в публікації «Хто їм лікар» «Фокус» розповідає – що отримають і що втратять пацієнти і лікарі на початковому етапі реформи системи охорони здоров'я.

Тепер пристрасті щодо медичної реформи позаду, а попереду – копітка робота з впровадження новацій. Принаймні, як переконує експерт тижневика «Новое время» лікар-педіатр Євген Комаровський, гірше в будь-якому разі вже не буде. У новому законі зберігаються ризики крадіжки, але там однозначно буде краще життя для гарного лікаря, вважає експерт. Там величезні можливості для медустанови з адекватним головним лікарем, там важкі часи для шарлатанських методик, непотрібних ліків і обстежень. Там реальний ринок медпослуг, реальні шанси на те, що хоч щось дістанеться пацієнтові безкоштовно. На цьому експерт тижневика наголошує в матеріалі «Велика клізма».

Рейтинг 100 найбагатших українців пропонує тижневик «Новое время». За 11 років існування рейтингу «Золота сотня» структура українського капіталізму не зазнала істотних змін, зазначає видання. Які б потрясіння не переживала країна, економічні пропорції монументальні: Рінат Ахметов – завжди перший, а решта осіб з верхньої частини списку лише міняються місцями. Крім донецького олігарха до найбагатших українців увійшли: Віктор Пінчук, Костянтин Жеваго, Вадим Новінській, Петро Порошенко, Ігор Коломойський. Головний висновок з нинішнього рейтингу, як зазначає видання, те, що крива українського капіталізму пішла вгору. А значить, є надія на стійке економічне зростання для всіх тих 40 мільйонів українців, які не потрапили до списку ста найбагатших співвітчизників. Що само по собі вже є благою звісткою, переконує тижневик. Однак левова частка капіталу і оборотних коштів в країні все ще залишаються в глибокій тіні. І це найсумніший висновок з нинішньої «Золотої сотні», зазначає «Новое время».

Криптовалюти вже стали інформаційною бомбою останніх років. На хвилі популярності їм пророкують роль нових грошей. Про те, чи це можливо, досліджує «Український тиждень» у матеріалі «Епохальна забавка».