Більшість кандидатів на місцевих виборах є безпартійними (огляд преси)

Про те, як в Україні відбувалися місцеві вибори та як ділили на них перемогу, розповідає газета «Україна молода». Видання пише, що це перші вибори до об'єднаних територіальних громад (ОТГ), проведені з таким «розмахом». Цікавою деталлю, яка демонструє рівень розвитку партійного будівництва, газетярі називають те, що більше половини кандидатів, яких висували партії, не є їхніми членами. 62% кандидатів від політичних партій на виборах до міських ОТГ є безпартійними. Звісно, питання про те, навіщо Україні 350 партій, переважна більшість яких не прагне того, задля чого, власне, і створюють партію, тобто участі у виборах та перемоги на них, є окремою великою проблемою, наголошує газета у статті «НаГРОМАДИли».

Американський експерт, автор книги «Повернення до стримування: боротьба з режимом Путіна» Девід Кремер стверджує в газеті «День», що потрібно не просто зберігати наявні санкції щодо Росії, а й запроваджувати ще жорсткіші. Щоб Кремль розумів: щоразу, коли він не виконує своїх зобов’язань, буде за це платити. Крім того, треба намагатись викривати російські зловживання, які мають місце у тому числі в інформаційній сфері, переконаний експерт газети «День». Стаття називається «Як стримувати режим Путіна».

«Газета по-українськи» зазначає, що днями в наскоках на владу було взято черговий рубіж: їй пригрозили військовим переворотом. Зробив це Семен Семенченко. Скандальний народний депутат оголосив: президент добуває останні дні. Для його повалення знадобиться не більше від «500 чоловік, об’єднаних однією метою». Отже, людина з певним авторитетом у добровольчих батальйонах оголосила про підготовку військового путчу. Із всеукраїнської фактично трибуни. В умовах війни. І жодного слова суспільного осуду на адресу, за визначенням газетярів, авантюриста з депутатським мандатом та його намірів не пролунало. Загрозу – реальну чи вигадану – замовчали. Що це – висока державна мудрість? Чи усвідомлення владною верхівкою власної приреченості? Про це йдеться в матеріалі «Загрозу державного перевороту замовчали».

В Україні вже не перший рік тривають спроби налагодити власне виробництво бойових гвинтокрилів. На жаль, як зазначає газета «Сегодня», в цій сфері Україна сильно залежала від Росії. Незважаючи на всі можливості вітчизняного ВПК, поки успіхи України досить скромні. Відтак, як наголошує видання, модернізація старої радянської техніки – це першочергові заходи, які дозволяють швидко поставити у війська працездатні машини.