Гарбуз із присмаком «Рошена» (огляд преси)

На що перетворюється «Майдан» під Верховною Радою та як далеко готові зайти його мешканці, аналізує газета «Україна молода». Видання констатує, що кількість рушіїв дійства під Радою скоротилася до одного екс-керівника Одещини. Хоча речі він говорить і правильні, але «запалюють» вони не багатьох. Чергова революція у наметовому містечку під парламентом уже не народиться, а от перетворитися на театр одного актора «МіхоМайдан» може цілком. Утім, цього не станеться, якщо влада раптом втратить миролюбність та вирішить вдатися до насильницьких дій. Тоді на підтримку Саакашвілі можуть прийти сотні і навіть тисячі вболівальників, попереджає газета у матеріалі «Гарбуз із присмаком «Рошена».

У США набирає обертів «справа Манафорта». Як інформує газета «День», нині Росія й Україна фігурують у багатьох американських ЗМІ. Місцеві експерти й журналісти висувають свої версії щодо ситуації, а політики роблять відповідні заяви. Видання пише, що «справа Манафорта» не завдасть Києву особливої репутаційної шкоди, якщо вдасться переконати американських лідерів думки, що реформи в Україні відбуваються, а Україна часів роботи Манафорта й Україна часів звинувачень проти Манафорта – це дві різні країни. Про те, чи має Київ для цього аргументи, «День» аналізує в статті «Справа Манафорта»: висновки для України».

Вбивство Аміни Окуєвої вимагає від влади та правоохоронців жорстких і термінових кроків з упередження диверсій, наголошує газета «День». Вибухи і стрілянина в тилу поступово стають буденними. Страх небезпеки в одних притуплюється, в інших мотивує до істеричних реакцій. Версія «їх убиває Кремль» своєю очевидністю абсорбує інші версії, які багато хто просто боїться озвучувати назагал, вважають газетярі. Це й породжує чутки, які ні підтвердити, ні спростувати ніхто не береться. Поки що низка резонансних убивств нагадує 1990-і роки, коли хаос у суспільстві приборкувався жорсткими методами спецоперацій. У період нестабільності спецслужби і правоохоронці відновлювали свої позиції через точкові, але системні ліквідації тих, хто становив потенційну загрозу системі в цілому. Нещодавні «розбірки» між колишніми добровольцями, одні з яких стали на бік МВС, а інших прибрали до себе деякі політики, лише доводять, що не все в українському тилу однозначно. На цьому «День» наголошує в статті «Війна чи «розбірки»?».

Безкарність і безчинство, легкість, з якою ворог розстрілює українців в українській столиці, викликають лють в експерта газети «Голос України». Він вважає, що потрібно зробити все можливе для посилення спецслужб і, передусім, профілактики терактів і злочинів, для зміцнення силових структур професіоналами. І в цих питаннях Україна потребує серйозної допомоги західних партнерів, наголошує парламентська газета.

«Окупований і депресивний» – у публікації під таким заголовком газета «День» інформує, що виробництво продукції на душу населення на частині Донбасу, яка нині підконтрольна угрупованням «ДНР»-«ЛНР», за найкращих умов буде удвічі меншим, ніж загалом в Україні. Молодих людей до 20 років там сьогодні приблизно 10%, що вдвічі менше, ніж на решті території України. Натомість людей старших за 60 років приблизно 28%, а це на третину більше, ніж на решті України. Максимально, що може сьогодні виробляти окупована територія – це 10 мільйонів тонн вугілля. Але без ритмічних постачань до Росії видобувати таку кількість неможливо, переконує газета.