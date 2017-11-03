ЗСУ потрібно відходити від радянських лекал (огляд преси)

Українській армії потрібно відходити від радянських лекал, переконує газета «День». Зараз не обов’язково мати численну армію. Вона, насамперед, має бути професійною і гнучкою. Зараз нікого не цікавить чисельність, бо є ті ж залпові системи вогню, які всю цю кількісну перевагу знищать залпами батареї. У 1980-х роках здавалося, що велика кількість танків – це неймовірна сила. Зараз існують такі системи протитанкової оборони, що можуть перетворити цю техніку на купу брухту. Експерт видання вважає, що перш ніж говорити про стандарти НАТО, Києву треба докорінно змінити взагалі підхід до армії, вичистити її від совкового накипу. Докладніше про те, якою має бути майбутня професійна армія, розповідає експерт газети.

У цьому ж числі газета «День» наводить аргументи на захист прикордонника Сергія Колмогорова, якому за виконання наказу загрожує 13 років ув'язнення. Якщо український військовий, згідно зі статутом, не застосував зброю, то його саджають на п’ять років, а якщо застосував, то на 13. Таким чином, військового ставлять в умови, коли він починає вагатися замість того, щоб ефективно захищати державу. Як зазначає експерт газети, в Україні існує логіка вибіркового правосуддя, і в ситуації з людьми, які захищали і захищають Батьківщину, ця вибірковість відчувається особливо болюче. Людину можна зробити Героєм, а можна засудити його на 13 років. Сама цифра років ув'язнення, демотивує інших військових. Коли військовий знає, що йому за виконання службових обов’язків можуть дати більш ніж десять років, то він просто не буде зайвий раз натискати на гачок, навіть коли це необхідно, наголошує газета у статті «Захист Колмогорова».

Газета «Україна молода» інформує, що цього року сільські діти не змогли подолати високі бар’єри ЗНО на економічні спеціальності. Видання наголошує на нелогічності того, що аграрний сектор, який формує близько 20% ВВП країни і 40% експорту, отримував на потреби підготовки фахівців для нього лише 1% від держзамовлення. Про це йдеться в статті «Прохідним балом – по селу».

А в статті «Кооперація проти латифундії – непочата битва за село» газета «Україна молода» констатує, що в агропромисловому комплексі сьогодні погоду роблять великі гравці – агрохолдинги, трейдери, банки тощо. Ці аграрні «носороги» майже безроздільно владарюють усередині країни, мають своє лобі в політичній верхівці. Натомість 46% усієї валової продукції в аграрному секторі України дають неорганізовані селяни. Йдеться переважно про особисті селянські господарства. Про те, в яких умовах вони працюють і чи можуть розраховувати на допомогу держави, розповідає «Україна молода».

«Газета по-українськи» інформує, – щогодини в Україні трапляється 17 ДТП. З початку року сталося 76 тисяч аварій, у яких загинули 2300 осіб, постраждали понад 25 тисяч. Найбільше аварій трапилося через перевищення швидкості, порушення правил маневрування і недотримання норм проїзду через перехрестя. Про те, як правоохоронці планують зменшити кількість аварій на дорогах, розповідає «Газета по-українськи».