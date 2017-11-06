«Пташенята Януковича» досі годують владу (огляд преси)

Про те, як постколоніальні традиції сприяють формуванню «нового покоління політиків», спроможного підтримувати старі схеми та життєздатність системи, розповідає «Український тиждень». Видання пише, що люди, які вміють робити гроші з повітря, дуже цінні для будь-якої влади. Навіть для такої, яка живе по-новому. Секрет їхньої живучості доволі простий. Усе, що вони повинні зробити після того, як створили бездоганні схеми, котрі працюють і дають шалені прибутки, то це вчасно домовитися з владою про ненапад та запропонувати їй свої послуги. Видання пише, що люди, котрі зуміли ще за часів Януковича акумулювати сотні мільйонів доларів, не можуть просто так зійти з шахівниці. Будь-яка влада з ними говоритиме й спілкуватиметься з превеликим задоволенням, доки не роздягне й не пустить за вітром, якщо зможе. Або співпрацюватиме, як співпрацює з багатьма іншими. Конкретні прізвища «Український тиждень» називає в матеріалі «Пташенята Януковича».

Обговорення непростих стосунків президента Петра Порошенка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова останнім часом стало мейнстримом, констатує «Дзеркало тижня». Утім, на думку редактора тижневика, Петру Порошенку, як і «Народному фронту», не потрібні дострокові парламентські вибори. Проблема в тому, що сьогодні через фінансові, адміністративні і медійні причини, у президента немає опонента, а дострокові парламентські вибори можуть його породити. Кандидату на другий термін необхідно утримувати у своїй орбіті ворогів, і контролювати тих, хто може створити проблеми, підсиливши своєю підтримкою інших політичних гравців. За великим рахунком, і команда президента, і команда Авакова – в одному човні. Шкода, що не тільки вони, зазначає тижневик у статті «Рюкзаки з подвійним дном».

Справа проти сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова підірвала українську політику зсередини, показавши, що корупція заради порятунку своїх інтересів готова на все. Про це в тижневику «Новое время» стверджує парламентарій Сергій Лещенко. Стаття називається «Зібралися з силами».

Дізнатися, хто стоїть за замахом на Ігоря Мосійчука, й чи пов’язана ця історія з убивством Аміни Окуєвої, можна буде тільки після того, як стане більше відомо про протистояння Мосійчука та Миколи Коханівського з людьми Арсена Авакова, переконує «Український тиждень». Автор статті не виключає російський фактор в цих історіях. Однак, на його думку, слід уникати спокуси пояснювати всі негативні події в Україні рукою Кремля. Таке пояснення справді є найпростішим і тому подобається багатьом, проте воно не допомагає отримати об’єктивну картину того, що відбувається. А також створює зручну ширму, за якою шахраям і бандитам стає дуже комфортно робити свої темні справи. На цьому тижневик наголошує в статті «Атмосфера терору».

Тижневик «Фокус» пише, що ветерани АТО дедалі частіше стають фігурантами різних скандалів і резонансних історій, в яких стають або головними організаторами, або потерпілими, або і тими й іншими одночасно. Маніпулювати їх світоглядом намагається і влада, і опозиція, і зовнішній ворог. Про те, як учасників АТО перетворили на інструмент наживи, і чому спроби зробити з воїнів землеробів приречені на провал, тижневик аналізує в матеріалі «Паї, гроші і стволи».

Про те, як створити ефективну модель деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей, досліджує «Український тиждень». Видання зазначає, що деокупація Донбасу – це історичний шанс розпочати масштабну роботу з населенням регіону. Вона потребуватиме значних зусиль, але більш сприятливого періоду, ніж переломні повоєнні роки, не буде. Однак, як наголошує тижневик, цього разу мертвонароджених «компромісів між Сходом і Заходом» не повинно бути: напрям розвитку України вже заданий, і Донбасу залишиться тільки приєднатися. На питання – чи означатиме це історичну поразку цього регіону, автор визнає – безумовно, якщо йдеться про проросійський, здеградований, загрузлий у неорадянщині Донбас. Натомість Донбас модерний, демократичний, український нарешті отримає шанс на розвиток. Про це йдеться у матеріалі «Триножник східної політики».

На війні українські Збройні сили здобули унікальний офіцерський склад – командирів, які очолили найважливіші військові операції на Донбасі, отримали визнання міжнародних експертів і вже сьогодні змінюють армію на краще. Історії шести знакових воєначальників сучасної України пропонує тижневик «Новое время». Заголовок публікації – «Нова військова еліта».

Міжнародне журналістське розслідування пролило світло на незліченні багатства російського президента Володимира Путіна, записані на його найближче оточення. Загальна вартість активів його рідні та друзів вже досягла 24 мільярда доларів США. Докладніше про тих, в чиїх руках можуть зберігатись капітали Путіна, розповідає тижневик «Новое время» у матеріалі «Всі свої».