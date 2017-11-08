Гречки на виборах більше не буде? (Огляд преси)

Газета «День» нагадує, що днями в Сеймі Литви відбулося представлення «плану Маршалла» для України. Це програма, яка передбачає допомогу в розмірі 50 мільярдів євро для малого та середнього бізнесу України на термін протягом 10 років. Протидіяти російській агресії, як вважають литовці, потрібно завдяки зростанню добробуту, економічному розвитку України. Докладніше про те, яким чином сприятиме «план Маршалла» розвитку України, і за яких умов ця допомога буде ефективною, йдеться в статті «План Маршалла» міг би стати ковтком повітря».

У цьому ж числі «День» коментує підтримку Верховною Радою законопроекту нового Виборчого кодексу. Експерти видання наголошують, що виборча система з відкритими списками повністю не вирішує на сьогодні головного питання – підкупу виборців. Тому виборчу реформу не потрібно обмежувати лише одним законопроектом Виборчого кодексу. Треба внести ще низку змін до законодавчих актів. Також, на думку експертів, необхідно запровадити норму повної заборони політичної реклами. Це єдиний шанс зробити вибори дешевшими в кілька разів і рівними для всіх політичних сил. Адже, як стверджує газета, зараз Україна є рекордсменом у Європейському союзі за кількістю коштів, які витрачаються на вибори. Заголовок статті – «Гречки» більше не буде?»

Коментує підтримку депутатами виборчої реформи і газета «Україна молода». Видання пише, що тепер можна сподіватись, що в найближчі дні протести під стінами Верховної Ради минуть без ексцесів. Докладніше про суть реформи йдеться в публікації «Записуйтесь у відкриті списки».

Після окупації Криму всі археологічні дослідження незаконні, наголошує газета «Голос України». Хоча там окупанти активно копають. Особливо зараз це пов’язано з прокладанням шляхопроводу до Керченського мосту, що будується. Багато знайдених кримських археологічних пам’яток вивозиться до російських музеїв, деякі можуть потрапляти до приватних колекцій. Таким чином знищується унікальна історична спадщина України. Про те, як можна цьому протидіяти, газета розповідає в статті «В окупованому Криму археологічні об’єкти руйнують десятками».

Низький інтерес до України з боку західних авіакомпаній, навіть після проголошення «безвізу», пояснюється величезною конкуренцією на західному ринку та інертністю головних гравців, зазначає газета «Україна молода». Видання констатує, що європейський авіаринок переживає непрості часи. Численні банкрутства несуть загрозу для пасажира, але величезна конкуренція і низькі ціни, через які, власне, і відбуваються ці банкрутства, навпаки, є плюсом для клієнта. Україна ж нині стоїть осторонь цих процесів: ні ажіотажу до українського ринку після проголошення безвізового режиму, ні цінопадіння не видно. Докладніше йдеться в матеріалі «Ризики для посадки».