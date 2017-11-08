Росія дражнить Україну в Вашингтоні за американські гроші – Atlantic Council

На 13 листопада в Національному соборі Вашингтона заплановано концерт російського маестро Валерія Ґерґієва та піаніста Деніса Мацуєва. Старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council, позаштатний редактор канадського видання National Post Даян Френсіс виступила зі статтею, пояснивши чому, на її думку, цей концерт має бути скасований.

Френсіс проводить паралель з концертом українки за походженням піаністки Валентини Лисиці, яка в квітні 2015 року мала виконувати Другий концерт Рахмінанова для фортепіано із Симфонічним оркестром Торонто.

Однак її виступ було скасовано через образливі антиукраїнські висловлювання Лисиці в соціальних медіа, де вона має численних послідовників.

«Будучи однією з найголовніших культурних установ Канади, нашим пріоритетом є залишатись сценою для величної світової музики, а не для думок, які глибоко образливі для частини громадськості», – заявив керівник Симфонічного оркестру Торонто Джефф Мелансон.

Лисиці заплатили і вона мала змогу виступати на менших сценах Канади, повідомляє Даян Френсіс, яка на той час була одним із директорів Симфонічного оркестру Торонто.

«Зараз, більш ніж два роки по тому, з тих самих причин, я переконана, що концерт запланований на 13 листопада в Національному соборі Вашингтона, який називається «Концерт за єдність» не повинен відбутись», – пише дослідниця. Національний собор Вашингтона є однією з видатних пам'яток Вашингтона.

Валерій Ґерґієв та Деніс Мацуєв обидва в 2014 підписали лист на підтримку використання президентом Путіним військової сили проти України, нагадує Френсіс.

«Така політика Путіна призвела до 10 000 жертв і примусила 1,6 мільйона українців полишити свої домівки. 298 пасажирів рейсу «Малайзійських авіаліній» загинули через ракету, випущену російським «Буком». Навіть після всього цього і незважаючи на протести на їх концертах проти підтримки музикантами дій Путіна в Україні та політики Путіна стосовно ЛГБТ-спільноти, жоден з цих музикантів не відкликав свою підтримку політики Путіна і не засудив її трагічні наслідки», – зазначає Френсіс.

Очевидно, Ґерґієва і інших неможливо переконати, заявляє дослідниця.

Справжнє питання, чому їм допомагають американські спонсори?

Серед спонсорів «Концерту за єдність»: Дейвид Рубенстайн, голова Ради опікунів Kennedy Center та засновник Carlyle Group, Центр мистецтв Kennedy Center та аналітична установа Wilson Center’s Kennan Institute, а також посольство Росії та ряд проросійських груп.

Цей проект з залученням обох країн, дозволяє Росії кепкувати з руйнації в Україні, частково завдяки впливовим американським діячам та грошам, переконана Френсіс.

«Особливо дратує підтримка з боку аналітичної установи Wilson Center’s Kennan Institute, яка є одним із спонсорів концерту, адже її діяльність частково фінансується урядом США і має бути безсторонньою», – пише Френсіс.

Обурливими також є заяви Ґерґієва про те, що критика дій Росії, це окрема думка, а не позиція міжнародної спільноти.

Френсіс наводить такі приклади вияву консолідованої міжнародної позиції як рішення Міжнародного кримінального суду в листопаді 2016 року та політику санкцій Заходу проти Росії.

«Цей концерт не про мистецтво, а про пропаганду. «Концерт за єдність» образливий для українців і суперечить американським цінностям», – переконана дослідниця.