Професор Панфілов: Росія розпадеться, бо це штучна країна (огляд преси)

Радянського Союзу вже немає, «совків» – також. Їхні нащадки – це «ватники», наголошує експерт тижневика «Країна». Одна з ознак «ватника» – віра в радянську ідеологію. У те, що Сталін і Ленін – великі люди. Він не хоче знати, скільки мільйонів вони знищили. Інша ознака «ватника» – правова безграмотність. Це відділяє сучасну людину від радянської. Опонувати «ватнику: це те ж саме, що в архіві КДБ розповідати Путіну про історію радянських репресій. Експерт видання історик Олег Панфілов прогнозує, що Росія розпадеться, бо це штучна країна, склеєна із захоплених територій. Відбувалася асиміляція для створення єдиного народу. Штучність відчувається у всьому. На цій величезній території живе близько 190 народів, яких нічого не об’єднує. Ця штучність підтримується винятково диктатурою. Щоб стати демократичною, Росія має розпастися, переконаний експерт.

Сьогодні в українському суспільстві високий рівень нелюбові до влади. Її звинувачують у всьому поганому, хоча влада не може нести відповідальності за все, наголошує експерт газети «День». Коли відбувається щось добре, про владу часто забувають, а коли погане –згадують. Тому збурювати ненависть до депутатів та президента дуже легко. Значна частина людей, нарікаючи на владу, дістає від цього задоволення. Люди ніби компенсують свої проблеми тим, що звинувачують владу у своїх труднощах. Хоча, коли дивитися в історичному контексті, українці змінилися на краще дуже сильно. Що вплинуло на ці зміни, аналізує експерт газети «День».

22 роки тому Україну урочисто прийняли до Ради Європи. Про те, чому держава уповільнила темпи росту і досі не виконала своїх зобов’язань, розповідає газета «День» у статті «Бліц-стрибок 1995-го».

Тижневик «Країна» коментує торгову співпрацю Києва з країною-агресором. Видання пише, що товарообіг між Україною і Росією триває, його обсяги величезні. Багато українських підприємств пов’язані з Росією мільярдними контрактами. По-хорошому, треба б закрити торгівлю з ними. Але через два роки – вибори. Припинення товарообігу зумовить падіння гривні і зростання цін, частина підприємств закриються. Політики на це не підуть. Тих, хто готовий заплатити за це втратою роботи, меншість, переконує тижневик.

9 листопада відзначається День української писемності та мови. З якої нагоди його встановлено, і як свято відбуватиметься цього року, інформує газета «Голос України».