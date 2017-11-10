Як зняти ескалацію напруженості між Києвом і Варшавою (огляд преси)

Про те, як зняти ескалацію напруженості між Києвом і Варшавою, аналізує газета «День». Експерти видання вважають, що певні історичні розбіжності між Україною та Польщею не варто політизувати. Сьогодні надважливим є об’єднання зусиль обох країн для вирішення принципово важливих питань безпеки. Києву не варто концентруватися на скандальних заявах. Вони лише шкодять порозумінню. Також треба усвідомлювати, що польські політики почали працювати на виборця, прихильність якого намагаються здобути саме завдяки таким заявам. Україні необхідно реагувати, але не заглиблюватись у суперечку, яка має винятково особисту вигоду, наголошують експерти.

Чи потрібно Україні зараз розривати дипломатичні відносини з Росією? Що це може дати Києву і чим воно загрожує? Як зазначають експерти газети «День», припинити дипломатичні відносини доцільно було з самого початку агресії Росії проти України. Натомість Україна обрала інший шлях. Вона поступово знизила і практично заморозила рівень дипломатичних відносин з Росією. За таких обставин оголошення повномасштабного розірвання дипломатичних відносин у практичному плані нічого не дає, зазначає видання. Сама ж радикалізація суспільства заявами про можливість розірвання дипвідносин із Росією або запровадження віз за очевидної неможливості схожа радше на технологію, ніж на раціональні пропозиції. Яким чином потім можуть бути використані ці радикальні настрої, йдеться в матеріалі «Історія однієї технології».

У суботу вперше за останні три роки партія Арсенія Яценюка збереться на з’їзд. Як нагадує газета «Україна молода», коаліційна «дружба» між фракціями «Народного фронту» та Блоку Петра Порошенка опинилася під загрозою після кримінальної справи, одним з фігурантів якої став син ключового «фронтовика» і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Щодо того, для чого їм знадобився партійний з’їзд саме зараз, думки експертів розходяться. Хтось вважає, що мета заходу –продемонструвати єдність лав і провести огляд регіональних організацій. Чи є в переліку цих питань пункт щодо подальшої співпраці з «Блоком Порошенка» – поки невідомо. Адже порядок денний з’їзду навіть для багатьох партійців лишається загадкою, зазначає газета «День» у статті «Відкрити другий «Фронт».

В Україні половина закладів громадського харчування не має ані українських вивісок, ані меню українською. В телеефірі та в друкованих ЗМІ досі домінує російська мова, стверджують експерти газети «Голос України». Парламентське видання прогнозує наслідки такої недалекоглядної політики.

Зона АТО в Україні забруднена мінами так само, як територія Афганістану чи Сирії, переконують військові експерти «Голосу України». Вони не розуміють, чому протимінною діяльністю нині опікується Міністерство з питань тимчасово окупованих територвій. І сподіваються, що ухвалення закону про протимінну діяльність розставить усі крапки над «і».