Сина Саакашвілі не затримували – Держприкордонслужба

У Державній прикордонній службі України заявляють, що сина лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі безперешкодно пропустили до України, а після прибуття в аеропорт «Бориспіль» не затримували.

«Ніяких обмежень щодо нього ми не застосовували. Щодо 11-річної дитини, яка прибула з Тбілісі і яку ніхто не зустрічав, були вжиті заходи у вигляді утримання до прибуття особи, що зустрічає», – зазначив речник Держприкордонслужби Олег Слободян у коментарі «Інтерфакс-Україна».

За його словами, що після того, як Саакашвілі прибув до аеропорту, йому передали сина.

10 листопадаСаакашвілі заявив про затримання свого 11-річного сина в аеропорту «Бориспіль». Він зазначив, що з ним також затримали співробітника грузинської служби державної охорони, який його супроводжував.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

Проти Саакашвілі порушені чотири кримінальні справи в його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.

Наприкінці липня президент Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.