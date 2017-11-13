«Чехи, дякуємо!» – такі плакати українською мовою з’явились у чеських містах

Великі плакати з рукописною подякою чехам за допомогу українською мовою, а також арабською, перською, грузинською, іншими з’явились на початку листопада на вулицях багатьох чеських міст – у Празі, Брно, Остраві тощо.

На відміну від написів українською, плакати арабською мовою та іншими незрозумілими для більшості мовами спочатку викликали в чехів здивування. Написи змусили багатьох чехів звернутись за поясненнями.

Відтак чеська гуманітарна організація «Людина у скруті», яка займалась розміщенням плакатів, пояснила, що таким шляхом хотіла передати чехам подяку від громадян багатьох країн, яким буда надана допомога за відбудову шкіл і житла, за ліки і перев’язувальний матеріал, за підручники та одяг.

Як повідомляють чеські ЗМІ, через поширені в містах плакати чехам за допомогу в ремонті школи подякував учитель з Афганістану, за підтримку в організації малого бізнесу висловив подяку чехам грузинський підприємець, і так далі.

Українською мовою за допомогу з відбудовою зруйнованого обстрілами житла написав подяку громадянин України Рудольф Арістов із села Водяне неподалік Маріуполя, що розташоване практично на лінії фронту.

Відтак слова подяки різними мовами світу нині прикрашають чеські міста.