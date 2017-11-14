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55% жителей подконтрольной Украине части Донбасса не готовы поступиться своими правами в обмен на материальное благополучие. Такие результаты исследования «Права человека в Украине» фонда «Демократические инициативы». Это самый высокий показатель по стране. Как и почему для Донбасса свобода стала важнее холодильника? Действительно ли регион так ценит гражданские права, или просто не до конца понял вопрос? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали глава Центра информации о правах человека Татьяна Печончик и философ Александр Белокобыльский.

– Как вы объясняете такие результаты?

Люди, которые постоянно сталкиваются с возможностью потерять свою свободу, намного больше ее ценят

​Татьяна Печончик: На вопрос, грубо говоря: «Свобода или колбаса?» в Украине в целом голоса разделились на три равные части: готовы поступиться государству своими правами в обмен на какие-то материальные «пряники», не готовы и не определились. На Донбассе – не готовы. Этот факт подтверждает, что люди, которые постоянно сталкиваются с возможностью потерять свою свободу, намного больше ее ценят, чем те, кто только гипотетически про это размышляет.

Люди, которые выбирают свободу и права, получают более высокие материальные стандарты

Если посмотреть на страны западные, то там достаточно высокий уровень соблюдения прав, но и намного выше материальный уровень. Там не ставится «или-или». А в долгосрочной перспективе – люди, которые выбирают свободу и права, получают и более высокие материальные стандарты. Так как они могут открыто спросить у власти о насущных проблемах. Если нет свободы, то и нет возможности спросить.

Александр Белокобыльский: Донбасс не изменил своего мнения. Личная свобода никогда там не уступала по ценности колбасе. Сейчас на Донбассе население меньше себя идентифицирует с властью украинской, в меньшей степени ее поддерживает и потому с меньшей готовностью соглашается отдавать свои права. Западная Украина в данном случае более уступчива.

Олег, слушатель из Донецкой области: Опрос опросом, но, живя на Донбассе, я вижу, что людям наплевать на свободу и на то, что происходит. Когда общественные организации предлагали выходить и требовать, чтобы не повышали стоимость коммунальных услуг, люди отмахивались: «Не трогайте меня. Я буду работать и никуда ходить не буду». Донбасс как был – «моя хата скраю, я нічого не знаю», так и остался.

Татьяна Печончик: Опрос показал, что люди могут декларировать одни намерения, а поступать совсем по-другому. К примеру, они утверждают, что выступают за равенство, но тут же говорят: готовы ограничить в правах группы людей, которые им не нравятся.

В целом по Украине отмечается непонимание концепции прав человека. Они не знают механизма, как защищать свои права. При опросе почти во всех регионах самым эффективным способом защиты прав человека отмечают обращение к журналистам. И только на Донбассе: на первом месте – Европейский суд по правам человека; на втором – омбудсмен или уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

– Знают ли жители Донбасса, что со свободой делать? Ведь на западной и в центральной Украине был демократический опыт…

На Донбассе свобода: человек должен иметь возможность распоряжаться собой, чтобы сохранять мобильность, а не для того, чтобы выходить с акциями протеста

​Александр Белокобыльский: Я думаю, что Донбасс в большой степени был европейским, чем многие другие регионы, хотя там в значительной степени сохранялись советские стереотипы. Но ведь и советский человек тоже ценил свободу. Если в США ценили сам принцип – возможность того, что ты можешь выйти, декларировать свои права и отстаивать их, то советский человек считал свободой возможность реализовать свои права. Так и житель сегодняшнего Донбасса. Он столкнулся со многими ограничениями.И здесь свобода связана с тем, что человек должен иметь возможность распоряжаться собой, чтобы сохранять мобильность, свою личную свободу, а не для того, чтобы выходить с акциями протеста.

– Вы хотите сказать, что эта свобода в понимании Донбасса не совсем европейская?

Александр Белокобыльский: Может быть здесь есть особенности постсоветских стереотипов и сегодняшней ситуации – многие жители Донбасса потеряли так много, что теперь не так уж и привязаны к тому месту, где живут. Человек, который живет в более стабильном регионе, в своей квартире, он по-другому смотрит на свои права и возможность реализации и свободы.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)