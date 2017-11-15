Начальницька рать Порошенка (огляд преси)

Відсьогодні скасовано конкурс на призначення голів обласних і райдержадміністрацій. Тепер глава держави – знову одноосібний «повелитель» керівників областей і районів. Особливо небезпечним, як наголошує газета «Україна молода», є те, що, будучи виведеними з-під дії закону про держслужбу, голови облдержадміністрацій та їхні заступники знову можуть бути членами тих чи інших партій, а отже, виступати персонами заангажованими. Журналісти підозрюють, що чиновники, призначені «по-новому», представлятимуть здебільшого одну політичну партію – президентську. А це робить керівників обласних і районних адміністрацій політичними призначенцями, наголошує видання в матеріалі «Начальницька рать Порошенка».

В цьому ж числі «Україна молода» зазначає, що іноземні інвестори не йдуть в Україну, бо це небезпечно. Тобто, прибутково, але дуже ризиковано. Адже їхній бізнес можуть забрати у будь-який момент, якщо він комусь дуже сподобається. Ситуація, яка існували до 2014 року, коли бізнес «віджимали» активні очільники штабів Партії регіонів у центрі і на місцях, використовуючи «маски-шоу», змінилася лише в деталях, наголошує газета. Сьогодні підприємців також гноблять переважно за допомогою силовиків. Утім, ситуація невдовзі може змінитися. Кабмін передав на розгляд парламентаріям остаточну редакцію проекту закону, який суттєво обмежує права і можливості правоохоронних та контролюючих органів стосовно підприємців. Однак, влада хоч і вимагає припинити надмірний тиск на бізнес-середовище в Україні, однак робить для цього надто мало і діє непослідовно. На цьому видання наголошує в матеріалі «За кулісами «масок-шоу».

Пише про законопроект з умовною назвою «Маски-шоу» СТОП», який передбачає зменшити інституційний тиск на бізнес, і газета «Голос України». Про те, якими методами уряд збираєтеся побороти поліцейське і податкове свавілля стосовно представників українського та іноземного бізнесу в інтерв'ю парламентському виданню розповів міністр юстиції Павло Петренко.

Яка користь для України в миротворцях на Донбасі? Чим «блакитні шоломи» будуть кращі, ніж сьогоднішня місія ОБСЄ, яка через своє помірковане ставлення до діяльності угрупувань «ДНР»-«ЛНР» та дуже обмежений характер своєї діяльності давно вже стала причиною незадоволення українців? Відповіді на ці питання з'ясовувала газета «День». Видання пише, що миротворці завжди є лише виконавцями рішень, що ухвалюються політиками. Саме тому, аналізуючи ефективність миротворчої місії на Донбасі, Києву треба ще раз ретельно вивчити домовленості, на виконання яких ця місія може розпочатися. Якщо, як Києву кажуть, що «альтернативи Мінську немає», то і миротворці будуть лише забезпечувати виконання цих угод, а не «повертати Донбас Україні» таким, яким він був до війни, як це уявляють деякі оптимісти. На цьому «День» наголошує в публікації «Чого чекати від миротворців на Донбасі, якщо «альтернативи Мінську немає».

Про те, чому три нових законопроекти щодо прав тварин можуть завдати більше шкоди, ніж користі, розповідає газета «День». Теоретично законодавці перестрибнули через багато першочергових дій, пише видання. Щоб закон працював, влада має створити притулки для тварин, адже є пропозиція забирати їх у власників, якщо вони не стерилізовані. Але незрозуміло, хто це робитиме та куди тварин забиратимуть. Поліція таких повноважень ще немає. Також закон не передбачає повернення безпритульних тварин у природне середовище. Тобто їх стерилізують і мають кудись подіти. Докладніше з проблемою газета знайомить у статті «Хисткий захист».