LIVE | Перший Український жіночий конгрес

11.00 – 12.30 «Роль жінки в суспільно-політичному житті країни: погляд зсередини та погляд ззовні»

Модераторка:

Олена Кондратюк, народна депутатка України, співголова МФО «Рівні можливості», Секретар Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики

Спікери:

Іванна Климпуш-Цинцадзе, Віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Ірина Геращенко, Перший заступник Голови Верховної Ради України, Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях

Ірина Луценко, народна депутатка України, представниця Президента України у Верховній Раді України

Кетеван Ціхелашвілі, Державна міністерка Грузії з питань примирення та громадянської рівності Сюзан Косінскі Фрітц, Директорка Місії USAID в Україні, Білорусі та Молдові

Інгібйорг Сольрун Гісладоттір, Директорка Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ

Турхільдур Сунна Еварсдоттір, членкиня Парламенту Ісландії, Голова делегації Ісландії в Парламентській Асамблеї Ради Європи

Спеціальне слово: Мартін Хагстрьом, Посол Швеції в Україні

13.30 – 14:30 «Жінки, мир та безпека»

Модераторка:

Ірина Фріз, народна депутатка України, членкиня МФО «Рівні можливості», голова МФО «Україні – Євроатлантичний простір!», Голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

Спікери:

Степан Полторак, Міністр оборони України

Дон Дескінс, бригадний генерал, заступник директора протиракетної оборони Європейського командування Збройних Сил США

Інґрід Ґ’єрде, генерал-бригадир, начальник штабу Армії Норвегії

Євгенія Гілмартін, полковник, заступник Командувача Школи Військової поліції Американських Сухопутних військ

Валерія Парада, підполковниця, Третій Секретар Оборонної Секції Місії України при НАТО, перша жінка-миротворець в Україні

Спеціальне слово: Анастасія Дівінська, Голова офісу ООН Жінки в Україні