«Настав час озброїти Україну» – доповідь аналітичного центру, який пов’язують із Трампом

Впливовий американський аналітичний центр Heritage Foundation, який низка оглядачів та ЗМІ називає мозковим центром адміністрації Дональда Трампа, у середу оприлюднив доповідь із закликом озброїти Україну.

«Наступними тижнями президент США Дональд Трамп вирішить, чи схвалювати продаж американської зброї, включно з передовим протитанковим озброєнням, Україні. Росія вдерлась до України. Росія нелегально окупує Крим. Росія спровокувала, а нині підтримує сепаратистський рух у східній Україні. Росія – це агресор, а Україна – жертва. Будь-яка країна має право на самозахист», – мовиться у доповіді.

Хоча майбутній успіх України насамперед залежатиме від самих українців, лідерство США є важливим для протидії російській агресії та підтримки реформ

«Народ України виявив відданість трансатлантичній спільноті, і США мають надати українцям передові озброєння та інші тактичні засоби, наприклад, безпечні засоби зв’язку. Не варто вважати, що таке рішення США призведе до вирішення кризи та завершення агресії Росії. Хоча майбутній успіх України насамперед залежатиме від самих українців, лідерство США є важливим для протидії російській агресії та підтримки реформ», – мовиться у короткому підсумку доповіді, оприлюдненому Heritage Foundation.

Окрім наведених вище пропозицій щодо озброєння України, документ також пропонує дозволити американським військовим радникам бути присутніми на передових позиціях. Автором документа виступив Люк Коффей (Luke Coffey), директор Центру закордонної політики імені Сари Еллісон у Heritage Foundation.