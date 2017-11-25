Кіберполіція попереджає про масове розповсюдження вірусу Scarab

Кіберполіція попереджає про масове розповсюдження вірусу шифрувальника Scarab.

Як повідомила прес-служба поліції, 24 листопада було зафіксовано розповсюдження вірусу шифрувальника Scarab, це відбувалося за допомогою найбільшої спам-ботнет мережі «Necurs».

Фахівці з кібербезбеки встановили, що з використанням «Necurs» було відправлено більше 12,5 мільйонів електронних листів, в яких містилися файли з новою версією Scarab ransomware.

Електронні листи, в яких містився Scarab, були замасковані під архіви з відсканованими зображеннями, додають в кіберполіції.

«Ці листи містили всередині архів 7Zip, із заархівованим Visual Basic скриптом. Після його спрацювання на комп’ютер користувача завантажується та запускається EXE-файл - вірус Scarab ransomware», – повідомляють у кіберполіції.

Проте у департаменті кіберполіції зазначають, що за добу, 24 листопада, до них не надходили звернення і заяви з приводу ураження цим вірусом.

Для зменшення ризику зараження техніки вірусом фахівці з кіберполіції рекомендують користувачам ретельно та уважно ставитися до всієї електронної кореспонденції.

У кіберполіції додають, що вірус Scarab вперше був виявлений в червні 2017 року.

27 червня в Україні сталася масштабна хакерська атака, яка вразила комп’ютери уряду, банків, підприємств. Про кібератаки повідомили і в інших країнах.

Служба безпеки України 1 липня заявила про причетність російських спецслужб до атаки комп’ютерного вірусу Petya.A. За даними СБУ, зараження комп’ютерних систем відбувалося в декілька етапів через використання прикладного бухгалтерського програмного забезпечення.