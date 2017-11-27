Кампанія Трампа не платитиме юристам Трампа-молодшого, який вже витратив на них майже півмільйона – Bloomberg

Кампанія Трампа припиняє сплачувати за юридичними рахунками Дональда Трампа-молодшого і створює фонд юридичного захисту, який буде оплачувати його витрати та витрати інших членів кампанії, пов’язані з розслідуванням можливого втручання Росії до виборів, повідомляє Bloomberg, посилаючись на поінформовані джерела.

Фонд, з якого фінансуватиметься захист членів кампанії, запрацює за декілька тижнів, однак все ще до кінця неясно, як буде організоване управління фондом і хто матиме право на компенсацію витрат за нього. Наразі також невідомо, чи буде президент Трамп та організація Трампа робити внески до цього фонду. На противагу політичній кампанії Трампа, фонд матиме більше можливостей для збору коштів, зазначає видання.

Рахунки за юридичні послуги кампанії Трампа цього року вже перевищили 2 мільйони доларів, включаючи виплати, пов'язані з розслідуванням можливого втручання Росії, а також 287 924 долари на покриття юридичних витрат Дональда Трампа-молодшого.

Окремо Національний комітет Республіканської партії (RNC) виплатив 166 527 доларів Алану Футерасу, який представляє Трампа-молодшого, свідчать дані звіту, який партія надала Федеральній виборчій системі, повідомляє видання.

Оскільки розслідування, ймовірно, триватиме і в 2018 році, президент Трамп також сам сплачуватиме за власними юридичними рахунками, які можуть перевищити 1 мільйон доларів, сказав виданню юрист Білого дому Тай Кобб.