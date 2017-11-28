Дитяча злочинність. Досвід Європи: що загрожує неповнолітнім на прикладі Нідерландів?

Це був справжній кримінальний бум серед підлітків. Початок 80-х і вражаюче зростання саме дитячих злочинів як в США, так і в 10 країнах Старої Європи. При цьому доросла злочинність залишалась незмінною. Фахівці казали, це все через зміну цінностей у суспільстві: розвиток медіа, телебачення привів до того що серед молоді набула популярності система – «Віннер-лузер», тобто «переможець чи той, хто програв». Ті, хто відчували себе лузерами, через соціальне походження чи комплекси – частіше вдавалися до насильства.

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Насправді, більшості країн Європи так і не вдалося подолати цю тенденцію. Лише прагматичні Нідерланди не відкладали проблеми в довгу шухляду. І розпочали з масштабного дослідження.

Десятки спеціалістів із кількох університетів 1985 року взялися з’ясовувати – хто винен і що робити. Вже тоді в Нідерландах кількість неповнолітніх в’язнів лише – 33 на 100 тисяч населення. Сьогодні ці цифри ще менші, а все завдяки добре налагодженій схемі роботи з дитячою злочинністю.

Досліджували вплив цінностей, друзів і родичів, вивчали, як відображається вуличний фактор на дітях і з’ясували, що є дві слабкі ланки – сім’я і школа. На сьогодні – робота ведеться на всіх фронтах. Є спеціальний сайт, де кожен небайдужий може повідомити про проблему. Чи це дитина, в якої не все добре вдома, чи сусід, який спостерігає за чимось підозрілим.

На сьогодні в’язниця для нідерландського підлітка – дуже далека перспектива. Якщо він і потрапляє під увагу поліції, за ним встановлять моніторинг. При чому слідкувати і перевіряти, де перебуває дитина і що вона робить, будуть не поліцейські, а небайдужі громадяни-волонтери.

Вважається, що чим краще підліток інтегрований в соціум, тим менше у нього проблем із законом. Порушнику пропонують гуртки, групи особистого розвитку, спорт. Якщо і на цьому етапі не вберегли – пряма дорога до психологів. В залежності від тяжкості злочину – поцупив велосипед чи пограбував будинок – накладуть так звані альтернативні санкції. Переважно – це півроку чи рік соціальних робіт. Ув’язнення – це остання міра. За останні 10 років завдяки системі запобігання злочинності – в тому числі і ювенальної – в тюрмах Нідерландів в’язнів стало менше на чверть. Адже, якщо «кримінальний талант» викорінити на початках – дитина не виросте в дорослого злочинця. Що стосується напівпустих буцегарень, то тут кмітливі нідерландці знайшли зиск – аби не простоювали камери, їх здають бельгійцям і шведам.