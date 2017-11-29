Назви угруповань «ДНР» і «ЛНР» зникнуть з ужитку? (Огляд преси)

Верховній Раді пропонується ухвалити закон, який заборонятиме використовувати недоречні терміни гібридної війни. Адже, як зазначає газета «Україна молода», термінологія річ важлива (особливо, коли стосується війни) й при правильному використанні є сильним пропагандистським інструментом. Тож чи відповідають часто вживані назви у новітній українсько-російській війні реаліям? Мова про ті ж таки «АТО», «ЛНР», «ДНР» тощо. Зрештою, як наголошує газета, на четвертий рік війни настав час виправити ситуацію. Верховна Рада на початку грудня планує розглянути у другому читанні закон про деокупацію, в якому й запропоновано вилучити з ужитку назви угруповань «ДНР» та «ЛНР», а також визначити поняття «окупаційна адміністрація», «збройна агресія Росії». Про те, чому це необхідно зробити, йдеться в статті «Спочатку було слово».

Президент Петро Порошенко підписав судову реформу. Що це змінює для кожного українця, досліджувала газета «Україна молода». Як переконує експерт видання, ці зміни – просте шулерство, для того, щоб позакривати величезну кількість кримінальних проваджень. І хоча представники Адміністрації президента називають цю реформу черговим кроком реалізації європейських норм судоустрою, експерти газети вважають, що він серйозно посилює вплив президентської вертикалі на судову систему і містить цілу низку небезпечних для пересічних громадян норм. Конкретніше йдеться в матеріалі «Правосуддя «по-новому».

А в публікації «Чи потрібна війську душа?» «Україна молода» розповідає про роботу капеланів у зоні бойових дій на Донбасі.

Газета «День» досліджує – чи доживе до свого тридцятиріччя дітище Ігоря Бакая «Нафтогаз України», створене ним 1991 року? З кожним новим днем відповісти на це запитання позитивно стає все важче. У своїх висновках експерти газети переконують, що економічні «досягнення» «Нафтогазу» насправді базуються на двох чинниках. Перший – це рекордне підвищення цін на газ для населення. Другий чинник – виділення 41 мільярда гривень на державні субсидії. У статті «Слон» на глиняних ногах» видання пише, що у сфері своєї статутної діяльності «Нафтогаз» є збитковим, а прибуток отримано ним за рахунок діяльності дочірніх компаній, до якої керівництво компанії не має прямого стосунку. Без прибутку від транзиту «Нафтогаз», незважаючи на «ринкову» ціну газу для населення, перетвориться на повного банкрута зі збитками у 7 мільярдів гривень, прогнозують експерти.

Дописувач газета «Голос України» стверджує, що путінська Росія остаточно взяла під свій контроль Білорусь. Справа заарештованого українського журналіста, висилка дипломата тощо – це лише додаткові ланки того ж ланцюга загрозливих подій. Київ повинен надовго забути історії про «братню Білорусь, яка не допустить недружніх дій щодо України зі своєї території». Такої Білорусі більше нема – вона зазнала «гібридної окупації» та становить для України таку саму загрозу, як і безпосередні російські території, переконує дописувач газети.