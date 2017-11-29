Якою буде зима-2018? Прогнози метеорологів і народних синоптиків

Календарна зима розпочнеться з холодів, однак загалом «лютою» не буде. Температура коливатиметься в межах або й вище норми, повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова. Кардинально інший прогноз дає народний синоптик Леонід Горбань. За його розрахунками, зима-2018 і морозами полютує, і снігу насипе. Новорічні свята, прогнозує він, будуть сніжними.

Календарна зима розпочнеться з холоднечі, однак морозною буде лише перша декада грудня. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила завідувач відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова. Уже всередині місяця варто чекати плюсових температур, каже метеоролог.

Похолодання і невеликий сніг варто очікувати перед Новим роком, однак новорічні дні будуть переважно безсніжними. Як пояснила професор, погода буде схожою до нинішньої, коли «сніг йде, але його з’їдає дощ».

Перед Новим роком буде різке зниження температури, до того ж, неодноразове. Погодні умови на Новий рік будуть не дуже зимові, не такі, що можна на лижах на кататися

«У нас погода тепер змінюється так: п’ять днів дуже холодних, п’ять днів дуже теплих. А коли не складається, то виходить ніби в межах норми. Перед Новим роком буде різке зниження температури, до того ж, неодноразове. На Новий рік буде нестійкість погодних умов – від холоду до тепла. Сніг випаде трохи раніше, але його не повинно бути багато. Погодні умови на Новий рік будуть не дуже зимові, не такі, що можна, скажімо, на лижах на кататися. Ні, такого ще не буде», – зазначила Мартазінова в ефірі «Ранкової Свободи».

За її словами, сильних опадів у грудні очікувати не варто. Так само з опадами «буде не дуже добре» у січні і лютому, зазначила Вазіра Мартазінова. «Хорошого снігу» варто очікувати лише в другій частині січня.

Ні в січні, ні в лютому ми не спостерігаємо сильних морозів, водночас хвиля холоду почнеться з 5-7 січня. Холод буде йти з Сибіру, і його «рука» вже проступає і накриває Харківську, Сумську і Луганську області

«За нашими прогнозами, ні в січні, ні в лютому ми не спостерігаємо сильних морозів, водночас хвиля холоду почнеться з 5-7 січня. Зараз в Сибіру вже накопичується дуже холодне повітря температурою мінус 45 градусів. Це дуже рано. Тобто, холод буде йти з Сибіру, і його «рука» вже проступає і накриває Харківську, Сумську і Луганську області. Там вже хороші мінусові температури до мінус 2, мінус 3. А буде ще нижче. За рахунок цього вторгнення буде нестійка температура на сході. Через це буде нестійкість по східній території України і в січні, і в лютому», – сказала вона.

В цілому ж температура цієї зими буде в межах або й вище норми, зауважила метеоролог. Тож «лютої» зими не буде, вона буде приблизно такою ж, як і дві попередні.

Водночас директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда прогнозує: зима розпочнеться не раніше від другої половини грудня, і дуже холодною вона не буде.

Приходу зими в Україну зі зниженням середньодобової температури повітря до нуля градусів і нижче слід очікувати вже в другій половині грудня

«В першій половині грудня зима, швидше за все, в Україну ще не прийде. Вона затримається. Цьому сприяють переміщення достатньо потужних потоків атлантичного повітря на європейську територію, які досягають і України. Тому приходу зими в Україну зі зниженням середньодобової температури повітря до нуля градусів і нижче слід очікувати вже в другій половині грудня», – сказав Кульбіда.

Народний синоптик Леонід Горбань, який працює з астрономічними розрахунками, також прогнозує сніжний і морозний кінець року.

Новий рік українці зустрічатимуть і з морозом, і з хорошим снігом. В грудні хороші сніги прораховуються

«З 27 грудня варто очікувати пониження температур, і новий рік українці зустрічатимуть і з морозом, і з хорошим снігом. В грудні хороші сніги прораховуються, 14-18 грудня, і перед новим роком, 27-28 грудня», – зазначає Горбань.

Також народний синоптик прогнозує, що січень розпочнеться з помірних морозів, а з 5 січня почнеться різке зниження температур, а після відлиги 15-16 січня мороз сягатиме 25 градусів нижче нуля. Однак не протримається до кінця місяця. Лютий буде значно холоднішим, каже Горбань, особливо морозною буде друга частина місяця. Холодним також буде початок березня.

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