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30 Листопад 2017, Київ 06:45
Новини | Політика

Навіщо Авакову закон про колаборантів? – ранковий ефір Радіо Свобода

Арсен Аваков

Росія планує сфальсифікувати вибори 2019 року в Україні? Чи може закон змінити ситуацію на Донбасі? Розгін студентів на Майдані. Хто дав наказ чотири роки тому?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: головний редактор «РБК-Україна» Сергій Щербина та політичний експерт Артем Нікіфоров; експерт Національного інституту стратегічних досліджень Максим Розумний та експерт ГО «Слово і Діло» Валентин Гладких; начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, співачка, активіст Майдану Анжеліка Рудницька та намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря архієпископ Агапіт.

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