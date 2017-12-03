Трансплантація органів: як все починалося. Чому не всі зраділи досягненням

Кожного року здійснюють пересадку сотень тисяч органів по всьому світу. Для багатьох трансплантація – єдина надія на виживання. 50 років назад в цей день південноафриканський кардіохірург Крістіан Барнард вперше в історії пересадив серце людині в Кейптауні. Сьогодні успішні трансплантації серця вже не потрапляють на шпальти світових ЗМІ, але ще півстоліття тому щось подібне було навіть складно уявити.

Хірург, який подарував надію

Американські доктори Норман Шумвей та Річард Лоувер у 1959 році вперше здійснили пересадку собачого серця – тварина прожила після цього 8 днів. Вже за кілька років дослідження Шумвей пересадив серця 300 собакам, які могли жити з новим органом більше ніж рік. Південноафриканський доктор Крістіан Бернард на той час здійснив близько 50 таких трансплантацій і мав менше досвіду, порівняно із Шумвеєм.

Та закони США у ті часи не дозволяли отримати серце людини, якщо воно ще б’ється – це могли розцінити як вбивство, розповідає американське видання The New York Times. Тому Шумвей не мав можливості здійснити трансплантацію серця людини. А більш ліберальні закони ЮАР дозволили Бернарду здійснити пересадку серця жінки, яка отримала несумісні з життям травми головного мозку після аварії, Луїсу Вашканському.

3 грудня 1967 року 53-річний Вашканський став першою людиною, якій пересадили серце. Через 18 днів після операції він помер, але, як виявилося пізніше, зовсім не від невдалої трансплантації, а через запалення легенів.

Шумвей зміг здійснити першу пересадку серця в січні 1968 року – його пацієнт прожив два тижні.

Не всі зраділи науковим досягненням

Інформаційне агентство NDTV розповідає, чому після успішної трансплантації серця Крістіан Бернард зазнав шквалу критики. Медсестра Дін Фрідман, яка була присутня під час операції в Кейптауні, розповіла в інтерв’ю, що Бернард почав отримувати «жахливі листи, в яких його називали м’ясником».

«Ви мали нахабство взяти на себе владу Бога, прикидаючись тим, хто може дарувати життя», – йшлося в одному з таких листів із Гонконгу.

Світ одразу охопило етичне питання стосовно того, чи має людина право робити щось подібне, йдеться у статті, адже в ті часи серце було «символом глибшого значення, а для декого – джерелом життя та смерті».

Як повідомляє «Британський фонд серця», в 1968 році видання The Guardian процитувало кардіолога-консультанта з лікарні у Лондоні, який порівняв пересадку серця із канібалізмом.

Наприклад, у 1982 році, коли дантист Берні Кларк отримав перше механічне серце, його дружина дуже боялася, що він більше ніколи не буде її після цього кохати, повідомляє видання The New York Times.

Винахід циклоспорину, який не дозволяє тілу відторгати пересаджений орган, вивів трансплантації на новий рівень.

Технології сьогодення

Нині, 50 років після першої успішної пересадки серця, цей орган щороку рятує тисячі життів. Наприклад, у США близько 30 тисяч американців щороку отримують новий орган, кожний десятий із яких – серце, повідомляє видання Time. Більш ніж 116 тисяч людей очікують на орган в цій країні, і багато з людей вмирають «у черзі».

Але розвиток технологій дає надію: «органи тварин і штучні серця допомагають лікувати пацієнтів… Ці наукові досягнення можуть в один прекрасний день взагалі повністю ліквідувати списки очікування», – зазначає видання.

Хоча й штучні серця почали використовувати ще в 1980-х роках, вони й досі мають низку недоліків. Деякі з них можуть погіршити стан хворих, а багатьом все ще необхідний саме справжній орган, зауважує The New York Times.

Трансплантація сердець в Україні

Як зазначає Міністерство охорони здоров’я України, «у той час, як у розвинених країнах світу трансплантація органів є стандартом лікування при багатьох захворюваннях нирок, серця, печінки, легенів, кишківника та інших, Україна відстає на 20-25 років у розвитку​ органної трансплантації. На сьогодні в Україні діє лише п’ять центрів трансплантації, в яких виконуються операції із трансплантації нирки, печінки та серця (остання операція з пересадки серця була у 2011 році)».

Британський фонд серця зазначає, що у Великій Британії «близько половини людей, яких взяли до списку очікування пересадки серця, отримують трансплантацію протягом трьох років». В Україні ж трансплантації серця – поодинокі випадки.

Головний кардіохірург МОЗ Костянтин Руденко на початку року в інтерв’ю Радіо Свобода повідомляв, що «як мінімум 400-500 трансплантацій в рік – це те, що ми мали б робити».

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