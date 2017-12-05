Чи вистачить бюджету для підвищеної «мінімалки»? – ранковий ефір Радіо Свобода

Чи буде бюджет-2018 реалістичним і збалансованим? Скільки обходяться Україні новорічні ялинки? Як волонтери змінили Україну?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: виконавчий директор «Економічного дискусійного клубу» Олег Пендзин, економічний експерт Олексій Підлуцький, перший заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Жук; президент громадського об’єднання «Столичні ініціативи» Ігор Добруцький, виконувач обов’язків директора Національного парку «Гуцульщина» Юрій Стефурак; волонтери Діана Макарова та Андрій Римарук.