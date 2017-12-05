Власники ЗМІ та проросійська позиція (огляд преси)

Газета «Україна молода» в публікації «Невигідна преса» аналізує – чому україномовні патріотичні друковані видання опинилися на межі виживання. Газетярі переконують, що нині ринок найрейтинговіших друкованих ЗМІ зосереджений у руках кількох власників, головні з яких – Рінат Ахметов і Сергій Курченко. Експерти зазначають, більшість власників мають проросійську позицію та друкують свої видання переважно російською мовою. У ситуації, що склалася, очевидне одне, наголошує видання, – без грамотної державної політики та певних преференцій українським ЗМІ не вижити. Газета також нагадує, що у багатьох країнах існує і пряма фінансова підтримка видань, покликана максимально зберегти баланс думок та інтересів.

Українську гривню значною мірою девальвують штучно, стверджує газета «Україна молода». Причина – наповнити популістський бюджет і дати більший заробіток «головним» експортерам-олігархам. Газетярі нагадують, що грудень – непростий час для національної валюти в українських умовах, і не лише з точки зору закінчення року. Адже, як переконує видання, в Україні вже давно звикли вирішувати всі бюджетні проблеми девальвацією гривні, і фінансові експерти «України молодої» підозрюють, що наприкінці року національну валюту у ручному режимі доводять до показника, записаного у Держбюджеті.

«Газета по-українськи» пише, що політики не роблять ставку на молодь як на виборця. Вони говорять переважно про пенсії і субсидії, бо бабусі більш політично активні. Адже лише 45 відсотків опитуваних молодих людей із правом голосу реалізували його на минулих парламентських виборах. Про причини аполітичності молоді йдеться в матеріалі «Молоді українці не цікавляться політикою».

Газета «Голос України» нагадує, що 5 грудня на 68-й сесії Генасамблеї ООН було офіційно проголошено як Всесвітній день ґрунтів. Видання наголошує, що ґрунти – не тільки головний чинник розвитку сільського господарства. Від них залежить і розвиток індустрії, транспорту, житла, дозвілля. Ґрунт виконує низку життєво важливих функцій, від яких залежить стан агросфери, здоров'я і, в остаточному підсумку, благополуччя людини. Однак, нині Україна, як наголошує газета, не вельми опікується ґрунтами. В Україні поки що немає гармонії між господарськими й екосистемними функціями. Відсутня координація між основними землекористувачами – Мінагрополітики і Мінприроди. До того ж, дотепер в Україні немає сучасної інформаційної системи про ґрунтові ресурси, на основі якої можна було б побудувати їхнє раціональне використання з урахуванням господарських і екосистемних функцій. Докладніше з проблемою знайомить парламентська газета в статті «Як зберегти і примножити родючість ґрунтів?».