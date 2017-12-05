Фінляндія заявляє про ймовірне порушення свого авіапростору літаком із Росії

Міністерство оборони Фінляндії підозрює, що російський літак порушив повітряний простір країни. Інцидент стався над Балтійським морем вранці 5 грудня. Вантажний або пасажирський Ту-154 виявили в небі на південь від фінського міста Порвоо.

Прикордонна служба Фінляндії розслідує подію. Влада країни не уточнює, чи піднімали в повітря винищувачі.

Російська сторона поки що не коментує інцидент.

Від початку збройного конфлікту в Україні в 2014 році Естонія, Латвія і Фінляндія неодноразово звинувачували Росію у вторгненні в їхній повітряний простір.

У кінці листопада цього року США заявили про небезпечний маневр російського винищувача над Чорним морем. Тоді він пролетів приблизно за 15 метрів від американського літака.