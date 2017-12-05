Розведення сил поблизу Станиці Луганської заплановане на 10 грудня – засідання ТКГ у Мінську

Розведення сил поблизу Станиці Луганської в Луганській області за умови дотримання режиму тиші на цій ділянці заплановане на 10 грудня, повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

«Останнiй обстрiл в районi Станицi Луганської зафiксовано 2 грудня. За умови дотримання режиму тишi з боку ОРЛО (сепаратистського угруповання «ЛНР» – ред.) впродовж семи днiв 10 грудня заплановано провести розведення сил та засобiв на цiй дiлянцi», – написала Оліфер.

Сторони домовилися про розведення сил біля Станиці Луганської ще у вересні 2016 року, однак цей процес зривався кілька разів.

Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.