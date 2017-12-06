Саакашвілі, гроші Курченка і «русская зима». Що далі? – ранковий ефір Радіо Свобода

Українська армія – день народження і відродження.

Допінг зашкодив. Росію відсторонили від зимової Олімпіади.

Обвинувачення Саакашвілі і можливі політичні наслідки.

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: заступник начальника управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович, координатор Проектного офісу реформ Міноборони Олеся Фаворська; багаторазовий шеф місії олімпійської збірної України на Олімпійських іграх Ніна Уманець, віце-президент Національного олімпійського комітету України Микола Томенко; політтехнолог Сергій Гайдай і політолог Олександр Палій.