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06 Грудень 2017, Київ 06:56
Новини | Політика

Саакашвілі, гроші Курченка і «русская зима». Що далі? – ранковий ефір Радіо Свобода

Українська армія – день народження і відродження.

Допінг зашкодив. Росію відсторонили від зимової Олімпіади.

Обвинувачення Саакашвілі і можливі політичні наслідки.

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: заступник начальника управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович, координатор Проектного офісу реформ Міноборони Олеся Фаворська; багаторазовий шеф місії олімпійської збірної України на Олімпійських іграх Ніна Уманець, віце-президент Національного олімпійського комітету України Микола Томенко; політтехнолог Сергій Гайдай і політолог Олександр Палій.

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