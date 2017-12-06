Епопея з протестними акціями Саакашвілі добігає кінця (огляд преси)

Епопея з протестними акціями в Україні колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, на думку журналістів «України молодої», добігає кінця. Після того, як з України депортували до Грузії десятки соратників Міхо, дійшла черга і до лідера «Руху нових сил». Незрозуміло лише одне: чи Саакашвілі спробують судити в Україні за звинуваченням у «сприянні учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності» (а це від трьох до п’яти років ув'язнення), чи буде екстрадиція до Тбілісі, де він фігурує у кількох кримінальних справах. Експерт газети зауважує, що процеси в Україні підозріло збігаються з цим судовим процесом проти Саакашвілі в Грузії. Докладніше йдеться в матеріалі «Політик, який не живе на даху».

Газета «Голос Украни» переконує, що країна входить у період, коли події поточного тижня матимуть безумовний пріоритет над тим, що відбувалося напередодні. І хоча українці люблять споглядати політичні скандали, паради різноколірних «зрад» і «перемог», але їхнє життя упродовж наступного року залежатиме не від них, а від закону зі скучною назвою «Про Державний бюджет на 2018 рік». Кабмін за два тижні узгодив та збалансував депутатські вимоги. Тепер дуже важливо уникнути таких звичних для бюджетного процесу «компромісів у обмін на голоси», за які платить кожен громадянин, наголошує газета. Стаття називається «Аналіз і прогноз. Країна в очікуванні бюджету».

«Довіри нема, корупція є» – у статті під таким заголовком газета «Україна молода» пише, що українська традиція надломлювати хід історії черговим Майданом не завжди конвертується у реальні зміни. Позаяк зміни ці бажані «низам», але не підтримані «верхами». Змінюється русло, яким біжить владний потік, але не якість останнього – він усе такий же каламутний. Після подій 2013-14 років, коли на вiвтар перемоги лягли людські життя, здавалося, що гарантія незворотності реформ отримана. Однак не спрацювало і це. Як не спрацювали й численні державні антикорупційні інститути. Принаймні поки що, зазначає газета.

6 грудня День Збройних Сил України. Спецрепортаж із зони бойових дій підготували журналісти газети «Голос України». Видання пише, що в українських вояків не все гаразд з бойовим екіпіруванням. Проблему намагаються вирішити відповідні служби Міноборони, волонтери і, як не прикро, за власні кошти військовослужбовців, які несуть службу на передовій. Проте, чому так сталося і як вирішити проблему, аналізує парламентське видання.

Українців привчають їздити на дорогому пальному, констатує газета «Україна молода». Ціни на автопальне стали рекордними. Газетярі припускають, що трейдери поставили його не зовсім чесними методами. А точніше, шляхом картельної змови. Про це вже навіть прямим текстом заявив і прем'єр Володимир Гройсман, звинувативши у корупції Антимонопольний комітет. У відповідь керівник АМКУ, замість піти у відставку, всього лише м’яко заперечив Гройсману. Про це йдеться в публікації «Навар за домовленістю».

Чи йтиме знову на вибори третій президент України, як закінчити війну на Донбасі та хто може бути українським царем – в інтерв'ю газеті «Україна молода» розповідає Віктор Ющенко.