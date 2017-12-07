Україна і підривна війна Путіна (огляд преси)

Газета «День» стверджує, що Путін організував війну проти України по всьому фронту. Використовуючи свої головні козирі: спецслужби з підготовленими агентурними мережами, активні інформаційно-психологічні операції, незліченні інформаційні фейки, підкуп іноземців і теракти. Головна причина активності – путінська передвиборна кампанія, під час якої нинішньому господареві Кремля необхідно переконати маси в наявності зовнішніх ворогів і його здатності успішно боротися з ними. Експерт видання наголошує, що Кремль, який десятиліттями формував «радянського громадянина», а після розпаду СРСР нарікав на геополітичну катастрофу, сформував цілу гвардію всередині України. Це змушує замислитися про використання українців «втемну». Такі проекти діяли вже й у перебігу війни. Наприклад, антиукраїнська, розроблена російськими спецслужбами, «Хресна хода» 2016 року. Нині підривна війна набирає обертів. І, ймовірно, ключові ходи є в запасі або розробляються на майбутнє. Як Україна може цьому протистояти, йдеться в статті «Російська облога».

Безкарність заохочує до злочинів. Як переконує тижневик «Країна», – після перемоги Революції гідності представники Партії регіонів – нині «Опозиційний блок», «За життя», інші реваншистські сили – були легалізовані в нових політичних реаліях. Вони підтримують російську агресію. Пасивність вищого керівництва держави, безініціативність правоохоронців і спецслужб заохотила їх до активізації антидержавницької риторики, виправдання режиму Януковича і дій Москви. Якщо ситуація з NewsOne не матиме розв'язку, ще не раз назвуть Майдан – «переворотом», Росію – «братньою», а всіх, хто протистоїть агресії, – «фашистами». Телеканал входить до мережі медіа-диверсантів, переконує експерт тижневика політолог Михайло Бесараб.

В разі наступу Росії на Донбасі Україна здатна його зупинити, переконує експерт тижневика «Країна». Передову українська армія тримає. І військові готові до загострення. Питання, чи готові до цього країна і влада. Недовіра народу до влади, до політичних сил, одне до одного – вразливі місця, які вороги використовують достатньо ефективно. Докладніше про небезпеку вторгнення агресора і про те, що не варто втрачати пильність, йдеться в матеріалі «Ми втратили відчуття загрози й духу війни».

Земельна проблема, яка впродовж 25 років незалежності України тліла, охолоджувана паліативними рішеннями й обіцянками усіх політичних таборів, готова спалахнути, як погано скошена суха стерня, стверджує газета «День». Сьогодні мають винести на розгляд народних депутатів один із п’яти законопроектів про продовження мораторію на продаж землі.

«Голос України» вкотре привертає увагу до теми тарифів «Укрпошти», яка має намір підняти вартість доставки періодики. Це може призвести до зникнення друкованої преси. Газета наводить думки редакторів видань із різних областей України, які звертають увагу на несвоєчасну доставку преси та безвідповідальність державного монополіста. Стаття називається «Передплатна кампанія-2018 буде провалена».

В Україні нараховується щонайменше один мільйон онкохворих. Щороку до них додаються ще 170 тисяч. Про методику лікування цієї недуги, про забезпеченість медикаментами та засоби профілактики розповідає газета «Голос України».