Третього Майдану не буде (огляд преси)

Кожна незграбна дія влади лише додає прихильників Міхеїлу Саакашвілі, переконує дописувач «Газети по-українськи». Він запитує: навіщо двоє або кілька людей тільки заради своїх особистих амбіцій так розгойдують ситуацію в країні. Адже ніякого третього Майдану не буде. Буде одразу хаос, який може закінчитись внутрішньою війною. Армія, що воює, набагато легше починає стріляти і всередині держави. Буде хаос – Путін буде, як мінімум, у Харкові. Навіщо кілька людей виключно заради своєї гри штовхають країну до цього сценарію? – не може збагнути дописувач .

А в публікації «Влада ганьбить Україну» експерт «Газети по-українськи» наголошує, що справа не в Саакашвілі. Людей, що вишли на протест, цікавить, чому не садять високопосадовців часів Януковича, корупціонерів, а починають з екс-президента Саакашвілі.

Якщо говорити про те, як сильно «просіло» президентське майбутнє Петра Порошенка протягом останніх тижнів, то найяскравішою ілюстрацією цього буде історія з Міхеїлом Саакашвілі, переконує і газета «Україна молода». Видання пише, що історія загрожує чималими політичними збитками для чинного президента. До цього додається і те, що українська тіньова економіка вийшла на третє місце у світі, або те, що Україна була й залишається найкорумпованiшою державою Європи. І хай це не є особистими «здобутками» Петра Порошенка, його величезна провина полягає в консервації цих вкрай негативних явищ. Саме це йому передусім i не пробачають на Заході. Хоча й розправа з політичними опонентами не додає главі держави плюсів також, наголошує газета. Стаття називається «Як спустошувалися «порохівниці».

Мораторій на продаж землі, що діє в Україні, обмежує конституційні права власників земельних паїв, у результаті чого вони не можуть повноцінно розпоряджатися своєю власністю, а також отримувати достойну орендну плату за паї, переконує експерт газети «Голос України». Сьогодні мільйони прибутків отримують латифундисти, що за безцінь орендують землю селян під звуки пікетів політичних партій, які виступають за продовження мораторію на продаж землі. Тоді як відкриття ринку могло б дати поштовх розвитку агровиробництва, в тому числі – органічного, і сприяло б створенню нових робочих місць на селі, наголошує парламентська газета.