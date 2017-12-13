Кремль в окупованому Криму проводить цілеспрямовану асиміляцію (огляд преси)

В анексованому Криму відбувається «тихий» геноцид українського населення, пише газета «День». Окупаційна «влада» півострова за активної участі російських спецслужб проводить цілеспрямовану політику асиміляції. Кремль і його маріонетки послідовно знищують освіту українською мовою, забороняють діяльність громадських організацій і насаджують міф про «єдиний народ». Конкретніше видання розповідає в статті «Бути українцем у Криму заборонено».

Газета «День» прогнозує – чого очікувати від візиту в Україну президента Польщі Анджея Дуди. Експерти видання сподіваються, що цей візит зупинить дуже швидке погіршення польсько-українських відносин, і що це буде свого роду «місія контролю завданих збитків».

Газета «Україна молода» нагадує, що вже через кілька тижнів споживачі електроенергії зможуть укладати як індивідуальні, так і колективні договори з постачальниками послуг, вимагати від комунальних підприємств виплату штрафу за неналежну роботу, запитувати детальну структуру тарифу. Але у медалі є і зворотна сторона, зазначає видання. Злісних неплатників можна буде відключати від систем централізованого опалення та водопостачання. Споживачі будуть платити абонентську плату постачальникам послуг, а з 1 січня 2019 року з боржників будуть вираховувати пеню за кожен день прострочення оплати квитанції. Тим часом вартість житлово-комунальних послуг продовжуватиме зростати. Докладніше йдеться в матеріалі «Вдарило струмом».

Завдяки пенсійній реформі в Україні виросли пенсії, і це, як стверджує газета «Голос України», вплинуло на рішення населення з окупованої частини Донбасу переоцінити ситуацію, в якій вони опинилися. Видання пише, що сьогодні навіть ті, хто з 2014 року ні разу не їздив за пенсією на підконтрольну Україні територію, готові їхати за її отриманням. Про те, як оформити пенсію мешканцям окупованої території, парламентська газета розповідає в публікації «Пенсійна реформа спантеличила населення ОРДЛО».

Нацбанк продовжує опускати гривню, переконує газета «Сегодня». Регулятор вийшов з покупкою на міжбанк, але придбав лише 2 мільйони доларів США, хоча зазвичай торги починає з 10 мільйонів доларів. Фінансові аналітики видання вважають, що це сигнал ринку про те, що курс долара буде до кінця року рости, щоб допомогти Кабміну виконати показники з доходів держбюджету, оскільки акцизні та митні платежі стягуються у валюті. Про це газета інформує в статті «Євро зміцнюється – бюджет наповнюється».