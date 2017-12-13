Севастополь для іноземців: спілкування російською та в режимі секретності

У підконтрольному Кремлю уряді Севастополя затвердили порядок роботи з іноземцями. Тепер, згідно з документом, іноземні делегації в місті будуть супроводжувати співробітники поліції, а від чиновників вимагають писати до Федеральної служби безпеки Росії детальні звіти про зустрічі.

Російська влада в Криму намагається мінімізувати іноземну присутність на півострові. Поки депутатам підконтрольного Росії кримського парламенту забороняють публічно вимовляти іноземні слова, у Севастополі чиновників зобов’язали офіційно спілкуватися з іноземцями російською мовою. Під час зустрічі іноземних делегацій у місті також залучають російських силовиків та органи держбезпеки.

Під загрозою безпеці Росії

Порядок роботи з іноземцями та виїзду співробітників підконтрольного Кремлю уряду Севастополя у службові відрядження за межі Криму і Росії був затверджений 7 грудня й оприлюднений на офіційному сайті нинішнього уряду міста.

Згідно з документом, тепер чиновники російського уряду Севастополя, які володіють відомостями про державну таємницю, повинні узгоджувати свої поїздки за кордон зі Службою зовнішньої розвідки Росії.

Документ також регламентує підготовку та проведення зустрічей делегацій іноземних держав, міжнародних організацій та окремих іноземних громадян.

Визначений порядок ведення офіційного листування, переговорів з іноземними делегаціями, механізм взаємодії й терміни інформування про майбутні заходи

«Ухвалення цієї постанови дозволить чітко регламентувати дії уряду й виконавчих органів держвлади при організації зустрічі та роботи з іноземними громадянами. Зокрема, визначений порядок ведення офіційного листування, переговорів з іноземними делегаціями, механізм взаємодії й терміни інформування про майбутні заходи», ‒ пояснила місцевим ЗМІ заступник директора департаменту апарату губернатора й уряду окупованого Севастополя Олена Лобанова.

На початку цього року севастопольських чиновників зобов’язали узгоджувати візити іноземних делегацій у місто з Міністерством закордонних справ Росії. Без узгодження з російським зовнішньополітичним відомством чиновникам Севастополя також заборонено запрошувати до міста офіційні делегації.

Не пізніше ніж за 15 днів до заходу має бути повідомлення в Міністерство закордонних справ і не пізніше ніж за п’ять днів ‒ у ФСБ

«Доводжу інформацію в частині організації роботи з іноземними громадянами й делегаціями, які прибувають до Севастополя. Не пізніше ніж за 15 днів до заходу має бути повідомлення в Міністерство закордонних справ і не пізніше ніж за п’ять днів ‒ у ФСБ. <…> Неподання або несвоєчасне подання цієї інформації однозначно розцінюється правоохоронними органами як створення умов, що сприяють реалізації загроз безпеці Російської Федерації», ‒ попереджав у лютому тоді ще директор департаменту апарату російського губернатора Севастополя Юрій Чайкін.

Варто нагадати, що після російської анексії Криму МЗС України закликало іноземців та осіб без громадянства погоджувати з відомством свої поїздки на півострів відповідно до законів України та норм міжнародного права.

Періодично у Криму та Севастополі з’являються іноземні делегації, які приїжджають з ініціативи російської сторони, в обхід українських пунктів пропуску. За даними підконтрольного Кремлю уряду Севастополя, тільки 2015 року місто відвідали 36 іноземних делегацій з Японії, Нікарагуа, Франції, Греції, Італії, Великобританії, Іспанії, Білорусі, Болгарії, Сербії, Швейцарії, Туреччини та Лаосу.

Згодом влади багатьох країн запевнили, що ці делегації не є офіційними, а їхні представники вирушають до Криму за власною ініціативою.

Спілкуватися російською, пересуватися в супроводі ДАІ

Тепер підконтрольна Росії влада Севастополя ще більше посилила порядок співпраці з іноземцями.

Новий порядок, затверджений нинішнім урядом міста, встановлює вимоги до офіційного листування севастопольських чиновників з іноземцями, а також переговорів з ними.

Офіційне листування представників Севастополя з іноземними делегаціями та громадянами здійснюється російською мовою

«Офіційне листування представників Севастополя з іноземними делегаціями та громадянами здійснюється російською мовою, в необхідних випадках із додаванням неофіційного перекладу на державну мову відповідної країни або на англійську мову», ‒ мовиться в документі.

Функції перекладу кореспонденції від іноземних делегацій і на їхню адресу покладаються на фахівців управління оргроботи департаменту апарату губернатора та уряду Севастополя.

Згідно з новими правилами, інформація про переговори з іноземними громадянами та плановані візити чиновників Севастополя за кордон подається губернаторові Севастополя не пізніше ніж за 45 днів. Окрім того, чиновники не приховують, що вся інформація про зустрічі іноземців у місті узгоджується з ФСБ і правоохоронними органами Росії.

«Департамент громадської безпеки Севастополя розробляє план заходів щодо забезпечення режиму секретності під час зустрічі іноземної делегації або іноземної особи й спочатку надсилає до органів забезпечення державної безпеки запит про можливість зустрічі делегації, а потім інформує про її результати», ‒ мовиться в затвердженому порядку.

Згідно з документом, для супроводу кортежу іноземної делегації мають бути виділені спеціальні автомобілі ДІБДР.

Під час відвідин будівлі підконтрольного Росії уряду Севастополя іноземцям не дозволяється користування комп’ютерами загальної мережі, зокрема, за допомогою привезеної з собою техніки. Факти порушень цієї заборони чиновники обіцяють розслідувати.

Таких суворих вимог до зустрічі іноземних делегацій ми не зустріли в типових документах регіонів сусідньої Росії. У них немає вимог щодо спілкування з іноземцями російською мовою та супроводу їхніх кортежів правоохоронцями. Як правило, в них вказана необхідність інформування силовиків про візит делегації для її убезпечення, але немає ніяких вимог про детальні звіти за результатами візитів.

Оригінал публікації – на сайті ​Крим.Реалії