У Запорізькій області затримали 9 людей, переодягнених у форму поліції – Князєв

У Запорізькій області правоохоронці затримали дев’ятьох людей, переодягнених у форму поліції, повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв у Facebook.

«Затримали групу з 9 осіб, які перевдягалися у поліцейську форму та скоювали розбійні напади на громадян і підприємців. Зловмисники були затримані під час чергового злочину – нападу на приватний будинок. Попередньо встановлено, що всі вони – мешканці окупованої частини Донеччини та підозрюються в ряді зухвалих розбоїв із застосуванням зброї», – написав Князєв.

У прес-службі поліції зазначили, що в затриманих вилучили вогнепальну зброю, гранати, поліцейську форму та маски.