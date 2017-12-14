Трамп дав Україні гроші на оборону (огляд преси)

Газета «Сегодня» у статті «Трамп дав Україні гроші на оборону» коментує виділення США 350 мільйонів американських доларів на військову допомогу Україні. Гроші почнуть надходити через 6-8 місяців. Надання Києву військової допомоги може бути розцінена росіянами як жест недоброї волі. Газета пише про можливі наслідки.

Модна сьогодні атипова зайнятість, зокрема так званий мережевий маркетинг, що є сьогодні флагманом і найбільш успішним сегментом прямих продажів в Україні, має для зайнятих у цій сфері людей і тіньові сторони, попереджає газета «День». Експерти видання інформують, що в атиповій зайнятості все частіше використовуються «гнучкі» і не зовсім законні форми зайнятості. Докладніше про них йдеться в публікації «Атипова праця як драйвер зростання?»

Попри брак фінансування, цього року українські археологи провели десятки експедицій, інформує газета «День». Видання пише, що держфінансування саме польових досліджень взагалі не передбачене. Всі дослідження проводились за рахунок або грантів, або благодійних коштів. Також українським дослідникам завдають клопоту «чорні копачі», які грабують пам’ятки. Так звана чорна археологія набула катастрофічних масштабів і призводить до великих руйнувань. Утім, археологів трохи обнадіює те, що 2018-й Мінкультури збирається оголосити Роком відновлення культурної спадщини. Докладніше з проблемою «День» знайомить в статті «Археологи «розкривають карти».

Експерти газети «Голос України» засвідчили тривожну тенденцію: державні медичні заклади все менше закуповують лікарських засобів, перекладаючи все на гаманці громадян. Саме пацієнти сьогодні купують 89% фармацевтичної продукції. Про доступність ліків і про те, що таке аптека – заклад охорони здоров’я чи комерційна структура, аналізує парламентська газета.

Сьогодні на ліки українці витрачають близько 570 гривень на місяць, інформує газета «Сегодня». Видання пише, що цього року люди стали більше витрачати грошей на ліки, але в цілому відчувають себе більш здоровими у порівнянні з минулим роком. Більше про те, як українці оцінюють своє здоров'я і скільки грошей витрачають на медицину, йдеться в матеріалі «За рік українці схудли і стали трохи здоровішими».