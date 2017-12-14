Україна має одні з найбільших у світі жертв від мін, хоча Київ – учасник міжнародної заборони такої зброї

Україна названа в числі чотирьох держав світу, разом з Афганістаном, Лівією та Єменом, де виявлено найбільше у світі кількість жертв застосування мін, включно з так званими імпровізованими вибуховими пристроями. Організація «Міжнародна кампанія за заборону мін» у новому звіті нарахувала за 2016 рік у світі 8 605 жертв застосування мін із 2 089 смертельними випадками.

Звіт вказує, що Україна за минулий рік зафіксувала найбільшу у світі кількість жертв серед військовослужбовців від мін та невибухлих боєприпасів – 435.

При цьому точних даних про мінування Київ не має, що уряд пояснює неможливістю доступу до певних територій.

Україна належить до більшості держав світу, які підписали й ратифікували Конвенцію 1997 року про заборону використання, збереження, виготовлення і передачі протипіхотних мін, а також їх знищення.

Росія та кілька інших пострадянських держав досі не приєдналися до конвенції.

Звіт вказує, що у зоні бойових дій в Україні використовувалися як імпровізовані вибухові пристрої, так і міни заводського виробництва, що означає можливе постачання мін іззовні.

Документ вказує, що міни в Україні використовували «недержавні озброєні угруповання» і що інформації про використання мін урядовими силами упродовж звітного періоду немає.

Натомість наведені дані про виявлені міни радянського виробництва 1980-х років, а також міни, виготовлені у 2000-х роках із маркуванням, що вказує на російське виробництво.

Росія офіційно оголосила мораторій на експорт протипіхотних мін.

У результаті небагатьох інтенсивних конфліктів, де повністю зневажають безпеку цивільних, другий рік поспіль кількість жертв від мін дуже висока

Україна, підкреслено у звіті, ще не виконала свого зобов’язання про знищення власних запасів мін, які нараховують 4,9 мільйона одиниць.

Звіт також вказує, що Україна виявилася єдиним порушником параграфу 5 Договору про заборону мін, бо не змогла до 1 червня 2016 року виконати вимогу про очищення територій від мін і при цьому не зверталася по дозвіл на відкладення крайнього терміну.

За даними «Міжнародної кампанії за заборону мін», у більшості регіонів світу застосування мін досить рідкісне, але у 52 країнах, де випадки були зафіксовані, 78% жертв становлять цивільні.

«У результаті небагатьох інтенсивних конфліктів, де повністю зневажають безпеку цивільних, другий рік поспіль кількість жертв від мін дуже висока, – сказала Лорен Персі – одна з редакторів звіту Landmine Monitor. – Це показує потребу, щоб до Угоди про заборону мін приєдналися усі країни, а також потребу більшої допомоги жертвам застосування мін».