Разом проти агресії: як американські євреї допомагають кримським татарам

Волтер Рубі ‒ корінний американець, єврей за походженням, а також голова Великого Вашингтонського мусульмансько-єврейського форуму (The Greater Washington Muslim-Jewish Forum). Ця організація не лише розвиває діалог між громадами емігрантів всередині США, а й підтримує кримських татар. Волтер розповів, як дізнався про кримськотатарський народ, що надихнуло його на допомогу цим людям і чи можливо вплинути на долю кримських татар зі Сполучених Штатів.

Вперше Волтер приїхав до Криму 2004 року ‒ разом з українською дружиною Тетяною. Після цього він навідувався туди регулярно.

«Я настільки полюбив це місце, що у мене з’явилася думка коли-небудь купити там будинок. Мені подобалася й природа, й історія Криму», ‒ згадує американець.

2008 року Волтер зав’язав стосунки з єврейською громадою Криму. Тоді ж він почав співпрацювати зі створеним у Нью-Йорку «Фондом міжетнічного взаєморозуміння», який налагоджував контакти між американськими євреями й іншими меншинами та громадами США, включно з мусульманськими. Пізніше це стали робити також і в Європі.

2010 року в Києві відбулася конференція, присвячена єврейсько-мусульманським відносинам. Волтер Рубі розповідає, що на ній був присутній представник кримськотатарської спільноти, з яким вони почали спільну програму.

Важливо було показати приклад, як мусульмани та євреї заступаються один за одного й разом протистоять агресії

«Програма виражалася не тільки у проведенні свят, а й у виробленні єдиної відповіді від обох спільнот на злочини й акти агресії, вчинені як проти євреїв, так і проти кримських татар. Ви знаєте, що обидві групи зіштовхуються з достатньою кількістю нападів, скоєних на ґрунті ненависті. Дуже важливо було показати приклад, як мусульмани та євреї заступаються один за одного й разом протистоять агресії», ‒ пояснив Волтер Рубі.

Того ж року в Сімферополі американець зустрівся з Мустафою Джемілєвим. За словами Волтера, він був надзвичайно вражений цією зустріччю. Вже 2012 року він і його колеги організували конференцію в Парижі, на яку запросили і представників єврейської громади Криму, й кримських татар. Співпраця розвивалася до анексії півострова 2014 року.

Більшість євреїв Сімферополя підтримали окупацію Криму

Я не пам’ятаю, щоб за радянських часів євреї ідентифікували себе як російські або радянські патріоти

«Після цього більшість єврейської громади Сімферополя, яка раніше була така близька до кримських татар, віддалилася від них. Багато хто в єврейському середовищі підтримав Росію. Коли один сміливий рабин із Сімферополя відкрито говорив у західній пресі, що не бажає жити в тоталітарній країні, парафіяни порадили йому виїхати з Криму. Він змушений був залишити своє житло та майно й разом із сім’єю втікати з Криму до Європи. Але багато його співвітчизників схвалили анексію. Якщо чесно, це стало шоком для мене. Я не пам’ятаю, щоб за радянських часів євреї ідентифікували себе як російські або радянські патріоти. Але, очевидно, ситуація змінилася», ‒ зазначає американець.

Однак кримські татари продовжували співпрацювати з американським фондом. Волтер Рубі так само допомагав кримськотатарському народові ‒ тепер уже з американської столиці.

Я був захоплений тим, як цей маленький народ намагається зберегти свої мову та культуру

«Коли я пізнав історію кримських татар ‒ особливо про депортацію 1944 року, коли 46% депортованих просто загинули, ‒ мене це шокувало, тим більше, що я сам належу до народу, який пережив безліч страждань. І коли виникла загроза, що це може статися знову з вини тієї ж країни ‒ Росії, я не міг залишатися осторонь. Я був захоплений тим, як цей маленький народ намагається зберегти свої мову та культуру. Звісно, я робив все можливе, щоб їм допомогти», – каже Рубі.

Співпраця з кримськими татарами продовжилася вже зі США

«Я зберіг всі контакти, й навесні 2016 року наш фонд запросив двох лідерів кримськотатарського народу до Вашингтона. Саме тоді ухвалили рішення про припинення діяльності Меджлісу у Криму. Я представив наших гостей деяким американським політикам, членам Конгресу й лідерам місцевих мусульманських і єврейських громад. Вони змогли знайти тут підтримку. Щоправда, це було ще за попередньої адміністрації США», ‒ згадує Волтер.

Влітку 2016 року Фонд міжетнічного взаєморозуміння організував кампанію, щоб зібрати гроші для дітей кримських татар. Потім Рубі створив Великий Вашингтонський мусульмансько-єврейський форум. Він і сьогодні підтримує спілкування з кримськотатарськими активістами й налагоджує відносини між мусульманами та євреями США.

Навіть на тлі розбіжностей відносини між мусульманами і євреями в США стали набагато краще

За словами активіста, всупереч усім пересторогам, людям з таких різних груп виявилося не так складно знайти спільну мову: «Відносини між спільнотами почали вибудовуватися на диво успішно. Можливо, тому що емігранти й етнічні та релігійні меншини зіштовхуються зі схожими проблемами. У релігії та традиціях цих народів виявилося багато спільного. Навіть на тлі того, що ситуація в Палестині істотно загострилася в останні десять років, відносини між мусульманами та євреями в США стали набагато кращими. Звісно, це не означає, що вони згодні в оцінці подій, що відбуваються. Але навіть на тлі розбіжностей вони розуміють, наскільки важливо вибудувати нормальні робочі відносини всередині країни проживання. Зараз обидві спільноти допомагають одна одній і, безумовно, не вважають один одного ворогами».

Оригінал публікації – на сайті ​Крим.Реалії