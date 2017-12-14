У Чехії намагаються витіснити посередників в інтеграції іноземців

У Празі здійснено ще один крок до полегшення інтеграції іноземців. Празька мерія запустила сайт для іноземців з країн поза Європейського союзу, які постійно проживають в місті. Портал, який отримав назву «Прага для всіх», доступний українською, чеською, російською, англійською, та в'єтнамською мовами. І він має допомогти іноземцям розібратися в адміністративному устрої міста і краще інтегруватися в чеське суспільство.

Приїхавши до Чехії, людина, яка отримала тут роботу, все ще має багато запитань: як знайти житло, де вдосконалити свої знання мови, як звернутися за допомогою до лікаря, переоформити водійські права, як розібратися з безліччю нових для себе правил і навіть як правильно поводитися у чеському суспільстві. На всі ці запитання у Празі можуть безкоштовно відповісти працівники Празького інтеграційного центру (Integrační centrum Praha), роботу якого тепер доповнив і інформаційний портал. Одночасно мерія спільно з Празьким інтеграційним центром запустили мобільний додаток Praguer. Щоправда, української мови в ньому немає.

Також, попри те, що українців у Празі в три рази більше, ніж росіян, в інтеграційному центрі чеської столиці на три російськомовні позиції є лише одна україномовна. Працює на ній міжкультурний фахівець Юлія Лапіна. Вона приїхала з півдня України вже багато років тому, в Чехії закінчила університет і тепер допомагає в інтеграції іншим своїм краянам.

Здебільшого ми вирішуємо питання перебування, працевлаштування клієнтів

«Якщо мігрант приїхав, але ще не знає добре мови, а йому потрібно до лікаря, а там термінологія важка, то ми можемо таку людину супроводжувати, і не лише до лікарень. Здебільшого ми вирішуємо питання перебування, працевлаштування клієнтів. Або у випадках, коли вони хочуть забрати сюди когось зі своєї рідні, до нас звертаються з соціальними питання, наприклад, як записати дитину до школи. Або ж: коли приїхали молоді люди з дипломом і не знають, як його тут нострифікувати, то в цьому ми теж спроможні надати допомогу», – пояснює фахівець.

Більшість питань, які доводиться вирішувати працівникам інтеграційного центру, однак, стосується правил працевлаштування у Чехії: як продовжити робочу візу, як змінити працедавця, чи може дружина або чоловік отримати дозвіл на роботу, якщо його має лише одна людина з подружжя і безліч інших. Ще досі з подібними запитаннями більшість українців звертається до так званих «клієнтів» – посередників, які допомагають людям знаходити відповіді на ці запитання і готувати документи, вимагаючи від них чималої компенсації за свої послуги.

Всі наші послуги є безкоштовні, і це дуже дивує наших клієнтів, які не можуть повірити, що їм можуть надати якісну послугу безкоштовно і ще не надурити при цьому

«Ми намагаємося їх інформувати про те, що не потрібно користуватися послугами клієнтів, і що можна отримати кваліфіковану перевірену інформацію в центрі, який може їм цю інформацію надати. Всі наші послуги є безкоштовні, і це дуже дивує наших клієнтів, які не можуть повірити, що їм можуть надати якісну послугу безкоштовно і ще не надурити при цьому. Але ми є муніципальна установа і нікуди їхні дані не передаємо, з поліцією ми не пов’язані, ми навіть не маємо право говорити, про що ми консультували цих людей», – говорить Юлія Лапіна.

Близько 80% коштів, за які існують інтеграційні центри у Празі та загалом у Чехії, покриваються за рахунок Європейського союзу, решту доплачує празька мерія та інші муніципальні центри.