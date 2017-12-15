Україна повністю припинить залізничне сполучення з Росією (огляд преси)

Наступного року Україна повністю припинить залізничне сполучення з Росією, інформує «Газета по-українськи». Зараз до Москви курсують вісім пасажирських потягів і п’ять транзитних. Жодних негативних наслідків від припинення сполучення не буде, переконує читачів видання міністр інфраструктури Володимир Омелян. Навпаки, знизиться ризик терористичних актів. Не буде збитків і від припинення курсування в Україні російських потягів українською 37-кілометровою ділянкою, якою Росія користувалася безкоштовно, зазначає газета.

Рада національної безпеки й оборони України заборонила вантажні перевезення через лінію розмежування. Однак, зважаючи на прибутковість контрабанди, ризик переважає, констатує «Газета по-українськи». Адже на окупованих територіях ціни на 30 відсотків вищі за київські. А зарплати на 40 відсотків нижчі, ніж у решті України. Експерти газети нарахували п’ять способів, якими до окупантів везуть нелегальні вантажі. Перший – через гуманітарно-логістичні центри. Ними перевозять товари для роздрібної торгівлі. Другий спосіб – через автомобільні коридори. Третій – через сім залізничних коридорів. Про інші способи контрабанди розповідає «Газета по-українськи».

Газета «Голос України» переконує, що в країні велика приватизація, коли ласі шматки економіки відійшли олігархічними кланам, була проведена поспішно і не до кінця зважено. Нові власники взяли на себе інвестиційні зобов'язання, але більшість із них не виконали. Несправедлива приватизація породила олігархат. Його представники під час приватизації захопили монопольні підприємства, які займаються розподілом енергії, газу, інших ресурсів. Єдина можливість розірвати це коло – задіяти механізм антимонопольного законодавства. Свого часу США через антимонопольне законодавство роздробили могутні корпорації на невеликі підприємства, після чого почалася конкуренція і зростання економіки. Подібне необхідно зробити і в Україні, наголошує газета.

Фіскальна сфера залишається чи не найпроблемнішою в економіці України, констатує газета «День». Головним чином через недоліки й суперечності в законодавстві. Експерти видання переконують, що сьогоднішній інститут відповідальності за податкові правопорушення – це архаїзм, що дістався Україні ще з часів Радянського Союзу. Про те, як його змінити, йдеться в публікації «Без вини винуваті платники».

Майдан найбільше вплинув на кіно, театр і літературу, стверджує «Газета по-українськи». Українські фільми прорвалися до глядача. Важлива тенденція – кіно знімають за творами сучасної української літератури. Це свідчить про новий етап розвитку національної свідомості. Також Майдан дав поштовх до розвитку театру. П’ять-шість років тому він був консервативний. Після Революції гдності вистави стали експериментальнішими, у них значно більше сучасних проблем, політики. Докладніше про зміни, до яких призвів Майдан, розповідає «Газета по-українськи».