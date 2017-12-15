До 2020 року ціни на послуги ЖКГ в окупованому Криму підвищуватимуть двічі на рік: 1 січня ‒ на чотири відсотки, а 1 липня ‒ на 15 відсотків. Таке розпорядження 11 грудня підписав голова російської влади Криму Сергій Аксьонов.

Кримські тарифи на послуги ЖКГ мають підвищити до рівня російських за період із 2015 до 2017 року. Але прибутки кримчан на третину менші, ніж жителів сусідньої Росії (за інформацією Кримстату).

Колишній голова Верховної ради Криму, лідер Кримського відділення партії «Комунисты России» Леонід Грач пророкує революційні настрої через підвищення тарифів.

Російська влада Криму доведе півострів до революції

«Крим став дорогим не тільки для російського бюджету, а й для місцевих жителів. Мені здається, таким відтермінуванням намагаються дотягнути до виборів президента (Росії – ред.), а там, мовляв, подивимося. Але дивитися буде нічого. На півострові й так встановилися монопольні ціни на воду, якщо в містах ще сяк-так, то в селах люди вже втомилися терпіти. Просто місцева мафія нічого не вміє, окрім як висмоктувати гроші, а народ ‒ покірливий. Урешті-решт, людям доведеться або не платити, або не користуватися, або віддавати останнє на утримання чиновників. За всіма ознаками, російська влада Криму доведе півострів до революції. Стільки терпіння в народу немає, та й послуги ЖКГ, пенсії й зарплати такі, що платити нема за що й нема з чого», – заявляє Грач.

Провідний аналітик російського Фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков прогнозує, що ціни на послуги ЖКГ у Росії і у Криму різко виростуть 2019 року.

‒ Інфляція 2018 року очікується мінімальна, близько чотирьох відсотків ‒ але не в промисловому, а в споживчому секторі. Відповідно, і зростання тарифів стримають до цього рівня, тим більше перед президентськими виборами ‒ щоб не допустити соціальної напруженості. Потім, із 1 січня 2019 року, стримування попереднього року компенсують. Так було й перед минулими виборами: ні ціни, ні тарифи не зростали. Наскільки протягом наступних двох років подорожчають комунальні послуги, сказати складно. Російська влада зараз намагається провести реформу в цій сфері, проте чим вона закінчиться ‒ не зрозуміло. Подорожчати мають електроенергія й теплова енергія. Коридор для підвищення тарифів ‒ верхнє і нижнє можливі значення ‒ визначає Федеральна антимонопольна служба (Росії – ред.), а конкретні розцінки встановлюють уже на місцях, залежно від умов.

Радіослухач із Криму говорить, що бідність була завжди: «Мені поки що вистачає грошей на оплату ЖКГ, але те, що тарифи ростимуть і далі, ‒ це не дуже добре, тому що пенсії й зарплати невисокі. Ну, я знаю, що малозабезпеченим людям завжди важко жилося ‒ і зараз, і навіть за радянської влади».

Український експерт із формування тарифів ЖКГ Олег Голубенко пояснює, що ціни на комунальні послуги в Криму й на материковій частині України ростуть із різних причин.

У Криму є труднощі з постачанням ресурсів. Газ у Росії може бути дешевим, але спробуй заведи його на анексований півострів

«Економічно обґрунтований тариф складається з собівартості ресурсу, вартості його доставки споживачеві, а також робочої сили, необхідної для забезпечення постачання. До того ж накручують податки ‒ ось і виходить кінцева ціна. В Україні тарифи формуються від вартості закупівлі ресурсів за кордоном: газ, вугілля. Звісно, це дорожче, ніж було раніше. У Криму ж є труднощі з постачанням ресурсів. Наприклад, газ у Росії може бути дешевим, але спробуй заведи його на анексований півострів. От і виходять такі великі ціни», – каже Голубенко.

Оригінал публікації – на сайті ​Крим.Реалії