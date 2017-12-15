Як сімейний банк став центром незаконних оборудок Кремля. BuzzFeed розслідує

Конфіденційні документи одного з найбільш брудних банків видають зв’язки Кремля з мережею тіньових ділків, які займались програмою хімічної зброї Сирії, екстремістським угрупованням «Ісламська держава» та організованою злочинністю, зазначає американське видання BuzzFeed у новому журналістському розслідуванні.

Протягом останніх років витоки інформації з офшорних банків виявили те, як дуже багаті можуть уникати сплати податків, ховаючи свої статки за складними структурами, які, хоча і є сумнівними з моральної точки зору, загалом є законними.

А от документи банку FBME виявили, як переміщують кошти найгірші злочинці світу.

Мережа таємних фондів для незаконних коштів усередині корумпованого кіпрського банку виявила зв’язки Кремля з особою, яка займалась програмою хімічної зброї та угруповання «Ісламська держава».

Сотні мільйонів доларів переміщувались від підозрюваних осіб із Москви, включаючи союзників президента Росії Володимира Путіна, мафії та посадовців Кремля, зазначає видання.

Цього року FBME втратив доступ до фінансової системи США після того, як Служба фінансової розвідки США FinCen оголосила, що цей банк викликає «велике занепокоєння стосовно відмивання коштів», маючи справу з «незаконними фінансами з найтемніших закутків злочинного світу». Більшість доказів FinCen не є в публічному доступі, однак документи, які потрапили до рук BuzzFeed News, вказують на незаконні операції, які роками проводив банк і які ведуть до єдиного центру – Росії.

Корупційно-мафіозні мільйони

Російські рахунки в FBME були спрямовані на низку дій, різко критикованих на Заході, включаючи корупційні оборудки російських високопосадовців. Більш ніж 22 мільйони вкрадених коштів на рахунках банку FBME перебувають під контролем боса російської мафії, наполягає видання.

Через цей банк Кремль провадив діяльність із Сирією. Одна з компаній із мережі, що працювала з незаконними коштами, переслала понад 33 мільйони доларів Міністерству фінансів Росії, щоб розрахуватись за борг сирійського режиму у 2010 році.

У багатьох випадках мета перерахунку коштів невідома, але ці перерахунки свідчать про зв’язки Кремля з власниками фондів, де збирались незаконні кошти, деякі з котрих прийшли до FBME через фінансистів сирійського режиму. До цього переліку входять особи, які потрапили під санкції США через те, що вони сприяли втіленню найбільш жахливих злочинів Асада.

Банк-провідник Кремля в таємних переказах незаконних грошей

Документи FBME показують, як сімейний банк став основним провідником Кремля в таємних переказах незаконних грошей у світі.

Маючи головний офіс у Танзанії і провадячи більшість діяльності на Кіпрі, FBME став ідеальним банком для клієнтів, які хочуть заховати гроші в офшорах. Його власники – два брати-ліванці Фаді та Фарід Сааб намагались залучити російських клієнтів з часу відкриття представництва банку в Москві на початку 1990-х. В офісі в Москві працювали колишні агенти служб безпеки та розвідки країни, повідомили виданню особи, наближені до банку.

Банк ретельно захищав анонімність своїх клієнтів, відмовившись надати інформацію про них навіть на запит влади Кіпру. Банк пояснив це тим, що деякі клієнти, особливо з Росії, не хочуть відкривати свої імена, побоюючись шантажу, мовиться в статті.

Фонд незаконних коштів мав прямий зв’язок із Кремлем. Серед мережі компаній-«парасольок» одна під назвою Maribo надіслала 33,6 мільйона доларів до російського Міністерства фінансів в рамках виконання угоди щодо суверенного боргу між Росією та Сирією. Стало також відомо, що банк управляв офшорними коштами Володимира Смирнова, який фігурував у звіті німецької розвідки як підозрюваний у відмиванні грошей для мафії Санкт-Петербурга в 1990-х. Путін був членом наглядової ради однієї з російсько-німецьких компаній, діяльністю якої в Росії керував Смирнов, а потім Смирнов очолив російську державну експортну компанію в атомній галузі, коли його колишній колега став президентом Росії.

Ще одним власником рахунків є Михайло Прохоров, власник баскетбольної команди Brooklyn Nets. Прохоров у 2012 році був кандидатом у президенти Росії, але багато хто каже, що це був несправжній кандидат, висунутий Кремлем, щоб створити ілюзію опозиції, зазначається в статті.

FBME на час президентських перегонів обслуговував 23 рахунки Прохорова – майже всі компанії зареєстровані на Британських Віргінських островах, – однак які виплати проводились з цих рахунків, залишається не відомим. Прохоров відкидає звинувачення.

Після того, як FinCEN висунув звинувачення, багато депозитів у банку було заморожено. Це стало проблемою для проекту одного з фондів для будівництва російської православної церкви в Лімассолі на Кіпрі, де проживає багато вихідців з Росії.

Занепокоєння стосовно затримки досягнуло найвищих рівнів російського уряду. Міністр закордонних справ Росії Лавров лобіював перед урядом Кіпру стосовно цього питання у 2015 році, намагаючись зняти обмеження, але безрезультатно.