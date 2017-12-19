Російський олігарх, який в 1990-х постачав газ до України, найняв лобіста в США

Російський мільярдер Ігор Макаров – енергетичний магнат, пов'язаний з Путіним, із січня платить лобісту в США, йдеться в інформації, оприлюдненій у відповідності до вимог законодавства США, що регулює лобізм, інформує американське інформаційне агентство Legistorm.

За повідомленнями, Путін покладається на Макарова в переговорах Росії в сфері енергетики, стверджує агентство.

Ігор Макаров є засновником компанії ITERA, яка в 1990-х роках, серед іншого, була посередником в поставках газу до України.

Наступник ITERA – компанія ARETI, а також сам Макаров, сплачують компанії Watson and Company Government Services з метою лобіювання уряду США з питань «розвитку енергетики в Європі, Євразії та Північній Америці», повідомляє Legistorm посилаючись на оприлюднені документи.

Компанія з урядових зв'язків розташована в місті Джексонвіль, Флорида, де і американське представництво ARETI.

Берт Вотсон, лобіст, ім’я якого зазначене в інформації, відомий своїми статтями у підтримку Трампа та Росії.