У 2017 році слідчі обшукали понад 60 адвокатів столиці – Рада адвокатів Києва

За даними Ради адвокатів Києва, у 2017 році правоохоронці провели понад 60 обшуків адвокатів у місті. Лише в п’яти випадках судді виконали свій обов’язок і в ухвалах про обшук зазначили про необхідність дотримуватися вимог щодо збереження адвокатської таємниці. Про це Рада адвокатів повідомила у заяві щодо збереження права на адвокатську таємницю.

Згідно із українським законодавством, адвокатська професія захищена від втручання державних органів, але насправді ці вимоги виконують лише формально.

Закон забезпечує недоторканність таємниці адвокатів

Адвокат Микола Дмитрук останні 15 років працює переважно із кримінальними справами. У травні 2017-го слідчі військової прокуратури обшукали його будинок та автомобіль. Водночас, самого Дмитрука затримали, тому він не був присутній при обшуку і не міг самостійно ідентифікувати, які документи становлять адвокатську таємницю.

Суддя в ухвалі про дозвіл на обшук вказав, що Дмитрук є адвокатом, але не зазначив про необхідність дотримуватися недоторканності адвокатської таємниці. За словами адвоката, слідчий військової прокуратури Богомолов при оформленні не повністю описував документи, що дозволило в подальшому деякі із них приховати. Частину документів, каже адвокат, він досі знайти не може. Нині матеріали справи в судді

Право адвокатів на збереження адвокатської таємниці гарантує Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Зокрема, у частині першій статті 23 вказано, що слідство не може вилучати чи переглядати документи адвоката без згоди його клієнта. Друга частина цієї статті вказує на те, що суд зобов’язаний зазначити в ухвалі про дозвіл на обшук, що слідчі органи мають дотримуватися збереження адвокатської таємниці.

Кількість обшуків зросла від 2014-го

Член Ради адвокатів Києва Валентин Степ’юк зазначає, що у випадку обшуку адвоката, закон зобов’язує повідомити раду адвокатів регіону і тоді її представник має стежити за процесом. Але зазвичай члени ради лише фіксують те, що слідчі порушують право збереження адвокатської таємниці.

Рада адвокатів Києва також наголошує, що в усіх випадках, коли судді в ухвалі зазначали про недоторканність адвокатської таємниці при обшуку робочого місця чи житла адвоката, слідчі завжди зважали на це застереження.

Найчастіше обшуки проводять у тих адвокатів, які надають послуги господарським товариствам. Саме вони можуть мати документи, що цікаві для слідства, яке приходить до адвоката за певними доказами.

За словами Степ’юка, кількість обшуків зросла з 2014 року, а нині адвокати перебувають лише під формальним захистом законодавства.

«Слідчі зазвичай відповідають, що на них Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не розповсюджується. У свою чергу, Вища рада правосуддя неодноразово відмовлялася відкривати провадження з приводу порушення прав адвокатів», – каже адвокат.

У заяві ради адвокатів також зазначено, що Вища рада правосуддя «систематично виправдовує такі дії суддів».

Позиція Вищої ради правосуддя

Оксана Лисенко, начальник управління інформації і забезпечення комунікаційної діяльності Секретаріату Вищої ради правосуддя, у коментарі для Радіо Свобода зазначила, що кримінально-процесуальне законодавство не вимагає, щоб слідчий суддя в ухвалі про надання дозволу на обшук в приміщенні адвоката зазначав про необхідність дотримуватися вимог щодо збереження адвокатської таємниці.

«Такої вимоги закон не містить, а саме ця інформація зазначена в заяві Ради адвокатів. Отже, немає підстав стверджувати, що в діях судді є склад дисциплінарного проступку», – наголосила Оксана Лисенко.

Вища рада правосуддя також зазначає, що не виправдовує дії суддів, тому що звернення від ради адвокатів ще не пройшли перевірку.

За словами Лисенко, до Вищої ради правосуддя дійсно надійшло декілька звернень, але частина з них була складена з порушенням закону і їх повернули заявнику для виправлення. Повторні скарги Ради адвокатів Києва не надходили.

Для того, аби суддя виніс увалу про обшук, до суду з клопотанням звертається слідчий. Він має вказати причину звернення, що він шукає і чого думає, що зможе це знайти саме там. Слідчий знає відносно якої особи він звертається про обшук, тому повинен зазначати про це у клопотанні.

Вища рада правосуддя зауважує – якщо слідчий не повідомляє про обшук саме у адвоката, то це ставить під сумнів законність таких доказів.

Рада суддів України, яка також згадана у заяві адвокатів, поки що не коментує ситуації, пояснюючи це відрядженням голови ради.