Вибрики окупанта (огляд преси)

Кремль активізував бойові дії на Донбасі, щоб зірвати український сценарій введення миротворців ООН, стверджує газета «Україна молода». Видання пише, що виведення російських офіцерів зі складу Спільного центру з контролю припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін свідчить про відсутність у Москви бажання виконувати мирні домовленості з урегулювання конфлікту на Донбасі. Паралельно з цим окупанти активізують бойові дії й тим самим намагаються поставити Україну і весь західний світ у ситуацію, де саме держава-агресор спробує нав’язувати свої правила з введення миротворчої місії на територію Донецька та Луганська. Докладніше йдеться в матеріалі «Вибрики окупанта».

Про те, що може означати рішення Кремля відкликати своїх військових зі складу Спільного центру з контролю припинення вогню, аналізує газета «День». Експерт видання переконаний, що це своєрідний шантаж, намагання вивести Київ на прямі переговори з бойовиками ОРДЛО.

Заключний у цьому році пленарний тиждень Верховної Ради, вочевидь, знову буде малопродуктивним, прогнозує газета «Україна молода». Причина – багато депутатів вже вирушили на відпочинок за кордон. Хоча заплановано було чимало важливих рішень. Зокрема, розглянути блок питань паливно-енергетичного комплексу, відкликати законопроект про створення антикорупційного суду, а також закріпити на законодавчому рівні рішення про захист дітей від сексуальної експлуатації. Видання прогнозує, що парламентарії навряд чи встигнуть розглянути в цьому році і законопроект про реінтеграцію Донбасу, ініційований Петром Порошенком. Крім того, депутати не встигнуть розставити крапки над «і» й у низцi кадрових питань. Ідеться про оновлення складу ЦВК, призначення голови Нацбанку, голови Рахункової палати і омбудсмена. Докладніше з продуктивністю депутатів газета знайомить у статті «Закон у сумці, а курорт на думці».

Газета «Голос України» зазначає, що вже три роки поспіль у районі проведення АТО пліч-о-пліч із військовими медиками працюють медики-добровольці Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. За цей час через їхні руки пройшли близько 20 тисяч пацієнтів. Про їхню роботу докладніше розповідає парламентська газета.

В цьому ж числі «Голос України» констатує, що десятки пам’яток археології Луганщини сьогодні опинилися під загрозою знищення через бойові дії. Науковці сподіваються, що співробітництво з військово-цивільними адміністраціями зменшить ризик загибелі унікальних археологічних об’єктів. Й дозволить провести інвентаризацію їх, скласти інтерактивну карту та електронний реєстр культурно-археологічної спадщини.