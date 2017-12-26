Росія робить постійною військово-морську базу в Сирії

Рада федерації, верхня палата російського парламенту, 26 грудня схвалила закон про ратифікацію угоди між Москвою та сирійським урядом Башара Асада про дислокацію російських військ на військово-морській базі в середземноморському порту Тартус. Ця угода була підписана в Дамаску ще 18 січня.

Угода дозволяє військово-морському флоту Росії розширювати свою технічну підтримку та матеріально-технічну базу, а також санкціонує перебування російські кораблі в територіальних водах Сирії, внутрішніх водах та портах. 11 російських військових кораблів одночасно будуть розміщені у порту Тартус.

Ця угода діяла тимчасово діє з моменту її підписання. Вона є чинною впродовж 49 років з можливим продовженням ще на 25 років.

Москва, яка упродовж тривалого часу є союзницею Дамаска, у вересні 2015 року розпочала повітряну кампанію у Сирії задля підтримки режиму президента Башара аль-Асада.

Російські військові також зберігають свою присутність у Сирії на авіабазі Хмеймім у провінції Латакія.