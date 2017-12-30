Порошенко підписав закон про держбюджет на 2018 рік

Президент України Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет України на 2018 рік.

Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій 22 грудня підписав закон про держбюджет-2018 і передав його на підпис президенту.

Верховна Рада України 7 грудня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №7000 «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Доходи держбюджету на 2018 рік передбачені в розмірі 917,9 мільярдів гривень, видатки передбачені в сумі 991, 7 мільярда гривень.

На 2018 рік прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі з 1 січня 2018 року – 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня – 1853 гривні. Мінімальна зарплата з 1 січня – 3723 гривні. Надходження від приватизації прогнозується у обсязі 21,3 мільярда гривень.

Крім того, у 2018 році створено Державний дорожній фонд з обсягом видатків у 32,9 мільярда гривень. Всього на розвиток доріг передбачені 47,7 мільярда гривень.