Фотогалерея: Як у містах України відзначали день народження Степана Бандери

Вдень у Львові близько 200 осіб зібралися біля пам’ятника Степанові Бандері
Надвечір, за різними підрахунками, від 300 до 500 осіб взяли участь у смолоскиповій ході на честь 109-ї річниці від дня народження провідника
Кілька десятків чернігівців зібрались біля козацької церкви святої великомучениці Катерини
У Києві, за даними поліції, близько тисячі осіб пройшли смолоскиповою ходою від парку імені Тараса Шевченка до майдану Незалежності
Смолоскипова хода пройшла по центральній вулиці Херсона, проспекту Ушакова, від площі Свободи до меморіалу «Слава Україні»
Близько чотирьохсот учасників, пройшли центральною частиною Дніпра від облдержадміністрації до мерії
Відсвяткували день народження Степана Бандери і в Сумах
В Одесі активісти також запалили смолоскипи
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