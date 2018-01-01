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02 Січень 2018, Київ 06:06
Фотогалереї

Фотогалерея: Як у містах України відзначали день народження Степана Бандери

У містах України 1 січня вже традиційно відбулись масові заходи, приурочені до дня народження одного з лідерів українського націоналістичного руху Степана Бандери, який народився у 1909 році.
Вдень у Львові близько 200 осіб зібралися біля пам&rsquo;ятника Степанові Бандері
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Вдень у Львові близько 200 осіб зібралися біля пам’ятника Степанові Бандері

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Надвечір, за різними підрахунками, від 300 до 500 осіб взяли участь у смолоскиповій ході на честь 109-ї річниці від дня народження провідника
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Надвечір, за різними підрахунками, від 300 до 500 осіб взяли участь у смолоскиповій ході на честь 109-ї річниці від дня народження провідника

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Кілька десятків чернігівців зібрались біля козацької церкви святої великомучениці Катерини
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Кілька десятків чернігівців зібрались біля козацької церкви святої великомучениці Катерини

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У Києві, за даними поліції, близько тисячі осіб пройшли смолоскиповою ходою від парку імені Тараса Шевченка до майдану Незалежності
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У Києві, за даними поліції, близько тисячі осіб пройшли смолоскиповою ходою від парку імені Тараса Шевченка до майдану Незалежності

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Смолоскипова хода пройшла по центральній вулиці Херсона, проспекту Ушакова, від площі Свободи до меморіалу &laquo;Слава Україні&raquo;
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Смолоскипова хода пройшла по центральній вулиці Херсона, проспекту Ушакова, від площі Свободи до меморіалу «Слава Україні»

Близько чотирьохсот учасників, пройшли центральною частиною Дніпра від облдержадміністрації до мерії
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Близько чотирьохсот учасників, пройшли центральною частиною Дніпра від облдержадміністрації до мерії

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Відсвяткували день народження Степана Бандери і в Сумах
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Відсвяткували день народження Степана Бандери і в Сумах

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В Одесі активісти також запалили смолоскипи
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В Одесі активісти також запалили смолоскипи

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