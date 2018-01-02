«Здається, спрацювало» – Ослунд про плани США озброїти Україну

«Видається, що рівень російської військової агресії проти України різко знизився після оголошення США 22 грудня про поставку зброї до України. Здається, спрацювало», – зазначив аналітик центру Atlantic Council Андерс Ослунд в Twitter.

Все ж, деякі дослідники не підтримують рішення про надання Україні летальної зброї. Стівен Коген, почесний професор з досліджень Росії університетів Нью-Йорка та Прінстона, переконаний, що рішення постачати летальну зброю до України було помилкою. Про це повідомляє видання The Hill.

На думку дослідника, Трампа спонукали до такого рішення звинувачення в зв’язках з Росією.

«Подивіться, газети щодня закидають Трампу, що він агент Кремля, – зазначив Коген, – його нервова система потерпає від таких звинувачень, і він хоче «скинути цю мавпу зі спини».

Коген скептично ставиться до звинувачень кампанії Трампа в змові з Росією і виступає з критикою занадто широкого, як на його думку, охоплення розслідування ролі Москви у виборах 2016 року.

Водночас очільник Пентагону Джим Маттіс зазначив, що використання наданої зброї в Україні буде обмеженим.

«Доки ніхто не захоче вдертися в Україну, сподіваюсь, що вплив цієї зброї не буде значним. Це оборонна зброя», – заявив Маттіс, за повідомленням кореспондента «Голосу Америки» в Пентагоні.