Путіна зупинять «Джавеліни» та оборонний бюджет України? – Ранковий ефір Радіо Свобода

– Рекордний грудень: чи буде зима цього року?;

– Як іноземне озброєння вписується в оборонний бюджет України?;

– Знову е-декларації, знову без наслідків?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда та народний синоптик Леонід Горбань; секретар комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник та військовий експерт Ігор Козій; керівник Громадського люстраційного комітету Олександра Дрік та голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.