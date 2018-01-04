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04 Січень 2018, Київ 07:25
Новини | Події

Путіна зупинять «Джавеліни» та оборонний бюджет України? – Ранковий ефір Радіо Свобода

Пуск ракети з переносного протитанкового комплексу «Джавелін»

– Рекордний грудень: чи буде зима цього року?;

– Як іноземне озброєння вписується в оборонний бюджет України?;

– Знову е-декларації, знову без наслідків?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда та народний синоптик Леонід Горбань; секретар комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник та військовий експерт Ігор Козій; керівник Громадського люстраційного комітету Олександра Дрік та голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський.

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